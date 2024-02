Troben tres cossos entre la runa de l'edifici esfondrat aquest dimarts a Badalona

detail.info.publicated ACN

Els Bombers han trobat aquest dimecres entre la matinada i aquest matí els cossos de tres persones entre la runa de l'edifici esfondrat aquest dimarts a Badalona. Hi havia justament tres veïns empadronats a l'edifici que no s'havien localitzat. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que una de les desaparegudes era una dona d'origen estranger amb dues filles menors a càrrec i sense més xarxa familiar a Badalona, el segon era un jove que acabava de ser pare i la tercera una altra dona.

Cap a les 1.45 hores de la matinada, els Bombers han trobat el primer cos. Han seguit fent tasques de desenrunament i han retirat tres metres de gruix de runa. Cap a les 06.30 hores han trobat una segona víctima, i a les 7 una tercera persona. Els efectius han notificat la troballa dels cossos als Mossos d’Esquadra, que han activat la comitiva judicial a través de la unitat d’investigació desplaçada al lloc dels fets i han procedit amb les tasques pericials per retirar els cossos i procedir amb la seva identificació. La titular del jutjat d’instrucció 1 de Badalona, en funcions de guàrdia, ja ha procedit a fer l’aixecament del primer cos cap a les dues de la matinada i després ha fet el mateix amb els altres dos.

Els veïns residents als pisos intactes del bloc afectat no podran accedir als seus habitatges fins que el tècnic municipal pugui fer una valoració estructural de l’edifici. Paral·lelament, el personal del cos a la zona preveu continuar treballant per desenrunar l’immoble fins aquesta tarda per descartar que hi hagi més persones atrapades.

En una atenció als mitjans de comunicació, Albiol ha lamentat que s'ha confirmat la pitjor de les hipòtesis i ha afirmat que el que toca ara és estar "al costat dels familiars" de les víctimes. Els cossos estan pendents d'identificació.

La DGAIA tutelarà les filles d'una de les desaparegudes

En tenir coneixement que una de les desaparegudes era mare de dues menors sense xarxa familiar a Badalona, el consistori es va posar en contacte amb la Generalitat aquest dimarts per abordar. "Estan soles, a mi m'ha impactat molt", ha manifestat Albiol. Fonts del departament de dret socials han apuntat a l'ACN que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) tutelarà les menors. Les tres persones que es buscaven eren de tres habitatges diferents i una d'elles estava fent una videotrucada en el moment del col·lapse, segons familiars.

El cap de guàrdia de la Regió Metropolitana Nord de Bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat que no poden descartar que no hi pugui haver cap altra persona dins de la runa, tot i que Albiol ha afirmat que no ho veu probable. "Per això desenrunarem fins a l'última pedra", ha dit Escudero.

Ajuda als familiars i veïns afectats

Tots els veïns de l'edifici han dormit en cases d'amics i familiars, tot i que el casal d'avis del Raval ha estat obert tota la nit per si feia falta. Hi ha dues famílies més que han dormit en hotels de Badalona i Barcelona.

Albiol ha garantit ajuda i assessorament a tots els afectats "perquè puguin recuperar la normalitat al més aviat possible". En aquest sentit, ha explicat que el consistori està obligat legalment a oferir habitatge durant dos dies als afectats però ha asseverat que faran "el que calgui" més enllà d'aquesta obligatorietat. I és que, a l'espera del que diguin els tècnics, el batlle ha posat en dubte que l'edifici es pugui rehabilitar.

L'alcalde ha agraït la feina als Bombers i a la resta de cossos d'emergències que treballen en l'operatiu. Sobre els motius de l'esfondrament, ni Escudero ni Albiol han pogut avançar res i s'està a l'espera de la investigació que es porti a terme. L'alcalde sí ha reiterat que no consta cap expedient ni incident sobre aquesta fina i ha insistit que els veïns li han explicat que havia passat els controls tècnics aquest gener.

Tres dies de dol i concentració de condol

L'Ajuntament de Badalona decretarà tres dies de dol a partir d'aquest dimecres. A més, ha convocat una concentració a la plaça de la Vila per aquest dimecres a les 17.30 hores per guardar un minut de silenci en record de les víctimes. Albiol ha fet una crida als veïns a participar d'aquest acte.

En el dispositiu, els Bombers treballen conjuntament amb efectius de la Policia Local de Badalona, Mossos d’Esquadra (Seguretat Ciutadana, Policia Científica i la Unitat d’Investigació), el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb una unitat de comandament, 6 unitats terrestres, un equip conjunt amb Bombers de la Generalitat i dos equips de psicòlegs, 3 tècnics de Protecció Civil per fer seguiment de l’emergència conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona, Creu Roja i personal del CUESB (Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona) per atendre els desallotjats. Protecció civil de la Generalitat manté en prealerta el pla d’emergències Procicat per l’ensorrament.