La DO Costers del Segre s'obre mercat a Amèrica

L’estand de la DO Costers del Segre a la Barcelona Wine Week. - DO COSTERS DEL SEGRE

Després de la clausura de la Barcelona Wine Week (BWW), el president de la Denominació d’Origen Costers del Segre, Tomàs Cusiné, va valorar “molt positivament” la participació de la vintena de cellers lleidatans en un certamen que permetrà a la DO obrir mercat cap a Amèrica del Nord i l’Amèrica Llatina. “La majoria dels compradors continuen sent europeus, però en aquesta edició hem registrat més visites d’operadors procedents de l’altre costat de l’Atlàntic i això sempre és satisfactori”, va apuntar Cusiné.

El representant dels cellers lleidatans va manifestar que, “encara que l’organització va limitar l’accés de visitants per evitar saturació, per la nostra part no hem detectat una quantitat excessiva d’assistents. Això sí, el públic a qui hem presentat el nostre producte han estat, sobretot, professionals del sector amb una alta motivació per comprar”.Sobre el certamen, Cusiné considera que “la BWW, amb un format molt modern, s’ha consolidat com la fira del vi estatal amb més projecció internacional” i va convidar els organitzadors a avançar cap a una internacionalització més gran d’aquesta mostra vitivinícola.

El certamen tanca amb 21.000 visitants i s’ampliarà el 2025

■ La Barcelona Wine Week va tancar ahir la quarta edició amb 21.000 visitants, un 20% d’internacionals. El certamen ha comptat amb 952 cellers de 73 Denominacions d’Origen i gairebé vint-i-un mil visitants professionals, la qual cosa l’organització va qualificar de “xifres rècord”. Durant l’esdeveniment, que va començar dilluns, es van celebrar més de 12.000 reunions de negocis entre empreses expositors i els 1.000 grans compradors estatals i 650 importadors internacionals de països “estratègics” com els Estats Units, Alemanya, el Canadà, els Països Baixos, el Regne Unit o la Xina. La pròxima edició se celebrarà del 3 al 5 de febrer del 2025 amb una ampliació de l’espai expositiu al mateix recinte firal de Montjuïc.