Música inclusiva amb l'OJC a Cervera, Juneda i Tremp

La xarxa cultural Apropa Cultura aposta un any més per la iniciativa Un matí d’orquestra, un projecte creat per atansar la música a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social que, després d’uns anys recorrent Barcelona, arriba a Lleida, on traspuarà al Teatre Comarcal de Solsona, l’Auditori Municipal de Cervera, el Teatre Foment de Juneda i el Teatre La Lira de Tremp. La proposta arriba de la mà de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de Terres de Lleida (OJC) que aquest mes de febrer visitarà els usuaris de la Residència de l’Anunciata de Juneda, la CR Santa Creu Associació Alba, Amisol Solsona i la Residència Sant Hospital de Tremp SJD Terres de Lleida. D’aquesta manera, l’activitat estarà conduïda per la musicoterapeuta Nina Planavina i inclou un taller de musicoteràpia i un concert interactiu de l’OJC.