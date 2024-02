Lo Pau de Ponts, amb la pagesia lleidatana a Barcelona

detail.info.publicated Redacció

Centenars de pagesos lleidatans han passat la nit a l'avinguda Diagonal de Barcelona enmig d'un ambient festiu, amb barbacoes coent carn i carxofes. Els concentrats van rebre el suport en forma d'aplaudiments i càntics de molts veïns de Barcelona que s'atansaven a la comitiva per interessar-se per la seua situació. Els vehicles, uns 1.000 dels quals procedien Ponent, estaven estacionats des de la plaça Cinc d'Oros (Diagonal amb Passeig de Gràcia) fins a l'extrem nord de la ciutat.

Una de les visites que més il·lusió va fer als pagesos concentrats va ser la de Lo Pau de Ponts, que no va dubtar a enfilar-se a un tractor per dedicar una cançó a la pagesia catalana. "Aquesta va per vatres, per què no defalliu, per què sou un puntal clau de qualsevol país. Sou, o hauríeu de ser una estructura d'Estat ", va dir el cantant, enmig d'aplaudiments, abans d'interpretar, amb la festiva i oportuna tonada de 'El tractor amarillo' una de les seues humorístiques cançons.

"Mentre tu dius

Formentera m'enamora,

aquests estan dins de

la cossetxadora.

Tu a l'estiu,

la terrasseta i la sangria,

i d'altres penquen

sota el sol

tot lo Sant dia

Fots més vacances

que la canalla

mentrestant al tros n'hi ha alguns

que apilen palla

Mentre tu estàs morenet

i bronzejat,

ara el pagès,

més aviat està cremat

Sort en tenim dels pagesos

que mos omplen la nevera

Sort en tenim dels pagesos,

tot lo dia pencant a l'era.

Ànims que ja falta poc,

au venga foteu-li canya

Fareu calers per tot l'any

quan acabi la campanya.

Vatres sou

gent ben parida

i amb empenta

passeu més temps al tractor

que amb la parenta."