Rumb a Estrasburg gràcies a TikTok

L’Institut Maria Rúbies de Lleida ha estat un dels dos centres educatius de l’Estat, al costat de l’institut murcià Luis Manzanares, guanyadors del concurs impulsat pel Parlament Europeu per incentivar els més joves a participar en les eleccions europees que se celebraran el 9 de juny vinent. Per a això, un total de vint-i-un estudiants del centre lleidatà, d’entre 15 i 16 anys, van gravar un vídeo de 40 segons per a TikTok amb un estil cinematogràfic en el qual detallen els “avantatges” de pertànyer a la Unió Europea, com són no necessitar passaport per desplaçar-se o la possibilitat d’utilitzar el mòbil sense pagar recàrrec. Tot això per animar els joves europeus a participar en les eleccions sota l’etiqueta #usatuvoto.

“Quan els vam dir als estudiants que havíem estat un dels centres guanyadors van saltar d’alegria, ja estan fent les maletes!”, va explicar a aquest diari la professora de Matemàtiques i coordinadora del projecte, Mònica Aguilera. I és que el premi consisteix en un viatge a Estrasburg per participar en les sessions Euroscola el proper 21 de març, un viatge en què participaran els vint-i-un joves “ambaixadors” europeus de Lleida.“Quan va arribar la convocatòria, teníem clar que era una molt bona oportunitat, però ens va costar trobar un moment per treballar-ho però al final entre alumnes i professors vam aconseguir fer el guió”, apunta Aguilera.L’Institut Maria Rúbies de Lleida forma part del projecte Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu juntament amb l’Institut Manuel de Montsuar, una iniciativa que té com a objectiu atansar el funcionament de les institucions europees als alumnes.