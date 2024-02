Un Galacticat contracultural

L’edició número 11 del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, se celebrarà del 24 al 30 de juny amb una especial atenció al fenomen contracultural de les tribus urbanes dels anys 60, 70 i 80 del segle passat, des dels hippies i la psicodèlia fins als moviments punks o queer i, no només en el cine, sinó també en la música, l’art, el còmic i la literatura. El Teatre Ateneu s’afegirà als Cinemes Majèstic i als carrers de la capital de l’Urgell per acollir la projecció de més de 100 curtmetratges, documentals i llargmetratges, amb clàssics com Bob Dylan: Don’t Look Back (1967), Let’s Get lost (1988), Trainspotting (1996) o Paris Texas (1984).

Per una altra banda, el festival també programarà una projecció especial teatralitzada de The Rocky Horror Picture Show (1975), un clàssic del cine queer del segle XX. A més, Cal Trepat acollirà un concert punk de clausura amb grups com Ruïnosa y las Strippers de Rahola i Zombi Pujol, entre d’altres.