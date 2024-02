Lleida inaugura la festa més boja

detail.info.publicated m. cabellO / L. PEDRÓS

La festa de la gresca i la disbauxa va arrancar ahir a Lleida amb l’arribada de Pau Pi, al rei del carnaval. Escortat per la Banda Retocada, va decretar l’inici d’aquesta esbojarrada celebració amb una desfilada que va recórrer l’Eix Comercial fins la plaça de la Catedral, on va tenir lloc una de les activitats més tradicionals del dijous gras: la tupinada popular. La Germandat de Pau Pi va preparar més d’un centenar de racions de llom, costelles i botifarra en tupí.

Els postres van venir de la mà del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, que va oferir 125 porcions del seu pastís de carnaval. “Tenim moltes ganes de festa i esperem que el temps acompanyi”, va dir Adolf Martínez, membre de l’entitat organitzadora. La festa continuarà avui a la tarda amb el Carnaval del Centre Històric, amb tallers de disfresses, pintacares i bitlles a la pista de la Panera (de 17.00 a 19.00 hores). Mentrestant, la rambla Doctora Castells acollirà el XL Marató de l’Ou organitzat pel Col·lectiu Cultural Cappont i Marge Esquerra del Riu Segre.

Més de 2.300 escolars van inaugurar ahir el carnaval a la capital de l’Urgell.LAIA PEDRÓS

També Tàrrega va inaugurar ahir aquesta festa amb l’acte central del carnaval infantil, que va aconseguir reunir en un mateix espai a més de 2.300 escolars de la capital de l’Urgell, Ciutadilla i Vilagrassa per rebre el carnaval. Els protagonistes de la celebració van ser la Toltes, personatge totalment consolidat a Tàrrega que va nàixer en plena pandèmia de la covid-19, i el Grizz, personatge antagònic juntament amb seus súbdits. Com a novetat, es va estrenar la cançó Som-Poca-soltes, composta pel taller Cruma i produïda per Marcel Fabregat i Joel Condal. La previsió de pluja va fer que l’organització avancés un dia l’espectacle.