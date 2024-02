Campanya en 23 punts de les comarques lleidatanes per prevenir el suïcidi

El departament de Salut està instal·lant de forma temporal uns vinils en prop de 90 punts de Catalunya, 23 dels quals a les comarques lleidatanes, en una acció de carrer per prevenir el suïcidi, especialment en homes de més de 50 anys. L’acció forma part de la campanya No el deixis caure en el pou del suïcidi, que la conselleria va posar en marxa el mes de desembre passat.

L’acció es va presentar ahir a Barcelona, amb la presència del conseller de Salut, Manel Balcells. En el cas de Ponent s’instal·laran els vinils a Lleida, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Guissona, Mollerussa i Tàrrega. A la capital del Segrià, els punts són les places Ricard Viñes, Sant Joan i de la Catedral, així com al campus de Cappont i el Centre Cívic de Balàfia. Al Pirineu, s’instal·laran als municipis de Bellver de Cerdanya, el Pont de Suert, Esterri d’Àneu, la Pobla de Segur, la Seu d’Urgell, Oliana, Sort, Tremp i Vielha.

Morts per aquesta causa notificades durant l’any passat a Catalunya, segons les dades de l’INE

Els vinils, de 260 centímetres de diàmetre, tenen l’objectiu de conscienciar els familiars i gent propera, especialment homes de més de 50 anys, perquè no banalitzin situacions de risc i acompanyin i ajudin la persona susceptible de desenvolupar una conducta suïcida. A Catalunya, els episodis d’ideació suïcida han augmentat un 16% en majors de 18 anys el 2023, segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi. Una detecció més gran i atenció en episodis d’ideació suïcida possibilita una intervenció precoç i més efectiva. El 2023 es van identificar un total de 1.904 episodis en homes d’entre 26 i 64 anys. Segons les dades publicades per l’INE, el 2022 es van notificar 614 defuncions per suïcidi i autolesions a Catalunya.