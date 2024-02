La Coral Maristes canta a la vida

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Donar a conèixer la realitat de les donacions i els trasplantaments d’òrgans a Catalunya, així com sensibilitzar la societat sobre la seua gran importància per salvar vides. Amb aquest objectiu, la Coral Maristes Montserrat i la Fundació Renal Jaume Arnó van organitzar dissabte a la tarda un concert solidari que va omplir de públic l’església de Sant Llorenç de Lleida. L’actuació musical es va complementar amb el testimoni de metges i pacients que van compartir la seua experiència en primera persona. Va ser el cas de Francesc Roig i Joaquim Cabrera, que van explicar el “tsunami d’emocions” que van sentir quan els van trucar del Vall d’Hebron per dir-los que tenien un ronyó per a ells. “Sents alegria i esperança però també nervis quan arribes a l’hospital i esperes que et confirmin que el ronyó és compatible. Quan et despertes després de l’operació tens un enorme agraïment cap als metges, cap a la teua família i sobretot cap aquesta persona anònima que t’ha regalat un ronyó. Un donant de vida.” En l’acte, presentat per Judit Roig, també van participar els metges del Vall d’Hebron Francesc Moreno i Irina Torres; el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort; i la coordinadora de trasplantaments de l’Arnau, Mariona Badia. Només el 2023, 79 lleidatans van rebre un òrgan. Actualment n’hi ha 72 en llistes d’espera.

El cor més gran de Lleida es bolca en accions solidàries

■ La Coral Maristes Montserrat està dirigida per Gerard Riu i agrupa uns vuitanta cantants, és la més gran de Lleida. Cada any dedica un concert a una causa solidària, la qual cosa l’ha portat a cantar per als interns del Centre Penitenciari de Ponent, per a persones malaltes de càncer o per als usuaris del Centre Alba de Tàrrega. També organitza la trobada de cors Lleida Canta, que se celebrarà el 28 d’abril a la Vall de Boí sota el lema Lleida canta al romànic.