Lleida diu adeu al Carnaval

El seguici fúnebre va acompanyar les restes del Pau Pi pels carrers de l’Eix per acomiadar-se’n. - AMADO FORROLLA

Els lleidatans i les lleidatanes es van acomiadar ahir del Carnaval amb dos actes tradicionals com són el vetllatori de les restes del Pau Pi i l’enterrament de la sardina. En la vetlla, que va començar al carrer de Pi i Margall, es va donar cita el seguici fúnebre. Amics, amigues, ploramorts i veïns de la ciutat van acompanyar el seguici en aquest últim viatge que va estar amenitzat per la música d’Ilerband. El recorregut va seguir pels carrers Magdalena i Carme per arribar a les places de la Sal i Sant Joan. D’allà, es van portar les restes del Pau Pi fins a la Paeria, carrer Major, plaça Catedral, carrer Vila de Foix i, finalment, a l’avinguda de Blondel.

En el marc del final del Carnaval, el regidor de festes de l’ajuntament de Lleida, Xavi Blanco, va anunciar el palmarès de l’11 edició del concurs de Carrosses i Comparses. Més que Festa va ser la guanyadora amb la carrossa Salamandra de Gaudí, que el jurat en va destacar la coherència entre els diferents elements estètics, l’originalitat i el tema, així com l’elaborada coreografia. Quant al concurs de comparses, la de Prou de Brou amb Ala Carnaval Delta va rebre el premi per la singularitat de la disfressa i la plasticitat i l’impacte visual del conjunt, segons el jurat. Els premis que aconsegueixen la carrossa i la comparsa guanyadores estan dotats de 700 i 500 euros, respectivament.