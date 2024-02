Municipis de Lleida se sumen a una campanya de Salut per a la prevenció del suïcidi

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diversos municipis de la demarcació de Lleida s'han sumat a la campanya “No el deixis caure en el pou del suïcidi”, que el departament de Salut de la Generalitat va posar en marxa el passat mes de desembre. Així, aquesta setmana ha començat una acció comunicativa de carrer que consisteix en la instal·lació temporal de vinils per contribuir a prevenir el suïcidi, sobretot en homes de més de 50 anys. Al pla de Lleida han instal·lat vinils, de 2,6 metres de diàmetre, Lleida, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Balaguer, les Borges Blanques, Cervera, Guissona, Mollerussa i Tàrrega. A la regió de l'Alt Pirineu i Aran s’ha instal·lat vinils a Bellver de Cerdanya, el Pont de Suert, Esterri d’Àneu, la Pobla de Segur, la Seu d’Urgell, Oliana, Puigcerdà, Sort, Tremp i Vielha. Els vinils mostren un punt negre per simbolitzar allà on es poden trobar les persones amb ideació suïcida

Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061 Els especialistes remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament.



El director dels Serveis Territorials a Lleida i gerent de la Regió Sanitària Lleida, Raül Llevot, acompanyat de la Regidora de Persones Grans, Salut i Consum, Anna Miranda, i el director dels serveis de Salut Mental i Addiccions de Gestió de Serveis Sanitaris, Jordi Blanch, han presentat aquest matí la campanya a la capital del Segrià. Llevot ha destacat la importància de desplegar mesures dissuasives i de prevenció del suïcidi com aquesta, en un moment en què aquesta conducta va notablement a l’alça. Durant la seva intervenció, també ha subratllat la importància de l’entorn de les persones que presenten algun grau d’intenció de posar fi a la seva vida, “per això els demanem que els allarguin la mà, i això vol dir, principalment, trucar al 061”. A la regió sanitària, com a tot Catalunya, els episodis de conducta suïcida han crescut de manera substancial en els últims anys, sobretot, a partir de la pandèmia. Tant és així que al 2023, el nombre d’episodis ha augmentat gairebé un 50% respecte del 2022, segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi, passant de 331 el 2022, a 495 el 2023. Per la seva banda, Miranda ha destacat que “l’Ajuntament de Lleida és sensible a aquesta problemàtica de salut i, per aquesta raó, complementa la participació en aquesta campanya amb accions de prevenció del risc en escoles, amb alumnes i professorat, i amb famílies de risc i professorat”.

A l'Alt Pirineu i Aran, la tendència és menor que en altres llocs del país. Així, segons es desprèn de les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi, en aquest territori l’any 2023 es van registrar 40 episodis de conducta suïcida (19 en dones i 21 en homes), mentre que el 2022 van ser 36 (23 en dones i 13 en homes). Això implica un augment de l’11%. L’any 2019 se n’havien registrat 24, igual que el 2020, mentre que el 2021 van ser 23.

El gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, explica que “les zones més rurals no estan exemptes de temptatives de suïcidi, sinó al contrari. De vegades, en les comunitats més petites, on tothom es coneix, es pot agreujar la por a ser estigmatitzat. Per aquest motiu cal que donem eines a les persones que es troben en aquesta situació i, molt especialment, al seu entorn, que si identifica signes d’alarma pot demanar ajuda especialitzada trucant al 061 Salut Respon”. Abrantes s’ha mostrat convençut que “campanyes com aquesta ajuden a conscienciar els afectats que hi ha maneres de buscar sortides al seu malestar”.