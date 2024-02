Com es pot frenar l’ascens de les infeccions de transmissió sexual?

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els casos d’infeccions de transmissió sexual (ITS) s’han disparat en les últimes dos dècades degut, entre altres coses, als canvis en la manera de relacionar-se de les persones i a la disminució de l’ús del preservatiu. Amb aquest panorama, com es poden frenar aquestes patologies?

Experts del Centre Nacional d’Epidemiologia (CNE) de l’Instituto de Salud Carlos IIII (ISCIII) i de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) consultats per EFE analitzen els resultats de l’últim informe de Vigilància Epidemiològica de les ITS a Espanya i aporten possibles solucions.

L’informe recull les dades relacionades amb la infecció gonocòccica -la gonorrea-, la sífilis, la sífilis congènita, la clamídia i el limfogranuloma veneri (LGV). Les últimes dades disponibles concreten que els casos de clamídia s’han incrementat un 245 % des de 2016 i la gonorrea s’ha multiplicat per 25 en dos dècades. Quant a la sífilis, els casos se situen en 8.141 i quan va començar la sèrie eren 1.010.

De la sífilis congènita precoç el 2022 es van notificar dos casos de nens menors de 2 anys, diagnosticats en els primers mesos de vida, mentre que del LGV hi va haver 912 casos, pels 654 de 2021.

Causes de l’increment

La responsable de la unitat de vigilància del VIH i infeccions de transmissió sexual en el CNE de l’ISCIII i una de les autores del document, Asunción Díaz, considera que part d’aquest increment de casos pot respondre a una millora dels sistemes de recollida d’informació, però, fonamentalment, ho atribueix a canvis en la manera de relacionar-se de les persones. "Actualment es tenen més parelles que abans, s’ha reduït l’edat d’inici de les relacions sexuals", assenyala Díaz, que ressalta, a més, que s’ha reduït l’ús del preservatiu.

En el mateix sentit es pronuncia el portaveu de la SEIMC i director del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS de Catalunya, Jordi Casabona, qui afirma que aquestes infeccions han augmentat perquè les persones s’exposen més. "Sempre dic que històricament les ITS reflecteixen millor els canvis socials dels països, de les societats. Actualment estem assistint a un canvi molt important en el tipus de relacions sexuals, i ja no estan tan moralitzades", recalca el portaveu de la SEIMC.

A més, no hi ha tantes parelles monogàmiques, especialment en joves, i les xarxes socials estan jugant un paper molt important: "És molt fàcil tenir relacions amb contactes nous i a més tenir-ne més d’una alhora, amb la qual cosa això epidemiològicament facilita molt l’eficiència de la transmissió", abunda. En resum: "Si hi ha més relacions, més freqüents i menys protegides, hi ha més transmissió", rasa.

No són infeccions banals, tenen greus conseqüències. I aquestes infeccions, encara que són de fàcil tractament amb antibiòtics, a l'estar causades per bacteris, poden tenir greus conseqüències.

La investigadora de l’ISCIII subratlla que, per exemple, la sífilis pot cursar en diferents estadis i si no es tracta adequadament poden produir efectes secundaris que poden ser tant cardiovasculars com neurològics, entre d’altres.

"Són un conjunt de patologies que es caracteritzen entre elles perquè el sexe és important com a mecanisme de transmissió i cadascú presenta una peculiaritat; per això són importants per vigilar", afirma Díaz. Si una dona té la infecció durant l’embaràs i no es tracta pot produir sífilis congènita. En el cas de la infecció gonocòccica, igual; si no es tracta pot produir també problemes d’infertilitat, com passa amb les altres ITS.

"Són infeccions que impliquen unes possibles seqüeles greus, i si una persona està infectada pot infectar una altra i ha de ser conscient d’aquesta responsabilitat", afegeix el portaveu de la SEIMC.

En ocasions aquestes infeccions poden produir pocs símptomes o molèsties inespecífiques que poden passar desapercebudes; en aquests casos la persona ha d’estar en avís si ha tingut una relació sexual no protegida, en el cas de la qual ha d’anar al metge.

Per al portaveu de la SEIMC els cribratges són part de la solució però dirigits a la població que d’entrada té més risc d’adquirir la infecció corresponent.

Díaz, per la seua part, incideix que existeixen protocols establerts i mètodes de diagnostico eficaços, que hi ha tant per a Atenció Primària com en atenció especialitzada. I explica que hi ha vigent un pla estatal estratègic, coordinat amb les comunitats autònomes, fins 2030 amb una sèrie d’objectius i accions dirigits a la prevenció i control de la infecció pel VIH i les ITS a Espanya.

Conscienciació, preservatiu i educació sexual

El portaveu de la SEIMC insisteix que no hi ha una sola mesura per frenar l’ascens de les ITS però una d’elles passa per analitzar per què s’ha produït la disminució de l’ús del condó.

"Hi ha aspectes com l’anticoncepció d’emergència, com la PrEP -Profilaxi preexposició al VIH- que en alguns subgrups de persones han fet que pensin, 'bo, si ja no he de protegir-me d’aquestes altres coses, ja que ja no utilitzo preservatiu'", reflexiona Casabona.

En aquest sentit abunda que controlem millor el risc d’algunes coses, com l’embaràs o d’infectar-se pel VIH, que d’altres com aquestes infeccions. I no es tracta de fer por sinó de donar a la ciutadania elements perquè puguin posar de relleu el risc que suposa adquirir una ITS.

"Si una persona està infectada en pot infectar una altra i ha de ser conscient d’aquesta responsabilitat; per tant, jo crec que s’ha de transmetre aquest concepte de risc i que tinguin la informació, especialment els joves," incideix.

Casabona recorda, a més, que hi ha una xarxa d’ONG que ofereixen de forma gratuïta i confidencial les proves de diferents ITS. Des de la SEIMC estan investigant altres aproximacions al pacient com per exemple la de recollir una mostra a casa i enviar-la per correu per a l’anàlisi.

Segons la seua opinió, cal fer "accions de fons més rellevants" com l’existència d’una educació sexual que permeti als joves conèixer els riscos de les ITS, però no només això, també tot el relacionat amb la salut sexual i reproductiva.