Descobreix les 10 millors activitats per fer amb nens a Lleida

Lleida és un destí perfecte per a les famílies que busquen diversió i moments únics. Amb una varietat impressionant d'opcions d'oci, des de rutes en tren fins a emocionants descensos en ràfting pel Noguera Pallaresa, hi ha opcions per a tothom.

Les Terres de Lleida, els Pirineus i la Vall d'Aran ofereixen una àmplia gamma d'activitats que combinen la natura, la cultura i la diversió, perfectes per disfrutar en família.

Aquí et presentem les 10 millors activitats per fer amb els més petits a Lleida:

El Tren dels Llacs: Una experiència inoblidable que et portarà a través de paisatges increïbles i pintorescos llacs. Amb un recorregut de 90 quilòmetres, aquest tren et portarà des de la Plana fins al Prepirineu de Lleida, permetent-te contemplar quatre llacs, creuar 40 túnels i passar per 75 ponts. Enguany, el Tren dels Llacs circularà des del 6 d'abril al 26 d'octubre de 2024. Consulta preus, horaris i més informació aquí.

La Ruta dels Castells de Sió: Ideal per als amants del patrimoni, aquesta ruta et portarà a descobrir 14 castells, sis dels quals són visitables, al llarg del riu Sió a la comarca de la Segarra. Els que ofereixen la possibilitat de fer-hi visites guiades son la Vila Closa de Montfalcó Murallat, una de les joies arquitectòniques de les Terres de Lleida, el Castell de Concabella, el Castell de Florejacs, el Castell de les Pallargues i el de les Sitges. Consulta preus, horaris i possibilitat de fer visites guiades.

Ràfting pel Noguera Pallaresa: Una experiència d'aventura emocionant per a tota la família a la comarca del Pallars Sobirà. El riu té 60 quilòmetres navegables durant tot l’any i el trajecte combina trams de diferents nivells. Els més difícils són els que es fan a l’època de desglaç, entre els mesos de maig i juny. Més informació.

Visita a Bagergue: Considerat un dels pobles més bonics de Catalunya, Bagergue és una parada obligatòria a la Vall d'Aran. Amb els seus carrers empedrats i les seves cases de pedra, és un lloc perfecte per passejar en família.

El Congost de Mont-rebei: Una excursió espectacular que et portarà a través d'un dels paisatges més impressionants de Catalunya. Amb vistes panoràmiques i un pont penjant que separa les províncies d'Osca i Lleida, aquesta ruta és perfecta per a totes les edats.

El Parc Màgic d'Almenar: Endinsa't en un món de fantasia i màgia en aquest parc temàtic situat a la comarca del Segrià. Situat a la carretera N-230, té una extensió de 2200m2. És un parc compromès amb el medi ambient, utilitza recursos naturals, recupera plantes autòctones i permet gaudir de la natura en tota la seva plenitud: ocells, flors, color, olor, tranquil·litat. Però també és un lloc pensat per a totes les edats, on petits i grans poden jugar, fer esport, gaudir d'una bona estona de lectura, fer un mos, i deixar córrer la imaginació tot descobrint un món de fantasia ple de nans, fades, follets i altres éssers fantàstics, com el Ratolinet Pérez, el Patufet o la Rateta Presumida. Informa't sobre els horaris aquí.

El Camí de la Bruixa de Tredòs: Descobreix l'encant de la Vall d'Aran en aquesta ruta que et portarà a través de boscos encantats i llegendes de bruixes. L'excursió comença al mateix poble de Tredòs. Pots deixar el cotxe al pàrquing del municipi i el camí està senyalitzat. És una ruta ideal per fer en família i també és una escapada cultural per conèixer la Vall d'Aran. Durant el recorregut, et trobaràs representacions d'escenes de la vida quotidiana de les bruixes, així com amb elements simbòlics relacionats amb la màgia i la superstició. També hi ha panells informatius que expliquen la història i el folklore local, així com la importància cultural de les bruixes a la Vall d'Aran.

L'Estany de Sant Maurici: Situat al Parc Nacional d'Aigüestortes, aquesta joia natural ofereix un paisatge impressionant i la possibilitat de fer una ruta fins a l'Estany de la Ratera i el Mirador de l'Estany de Sant Maurici.

Museu Dinosfera a Coll de Nargó: Per als amants dels dinosaures, aquest museu és una parada obligatòria. Descobreix com van viure aquests animals prehistòrics i gaudeix d'activitats educatives i divertides per a tota la família. Fes un viatge de 70 milions d’anys per conèixer com es reproduïen aquests animals gràcies a l’estudi més recents dels seus fòssils i, especialment, dels recuperats a Coll de Nargó, un dels jaciments més importants del món d’ous i nius de dinosaure. Consulta els horaris i els preus.

Visita a Penelles: Amb els seus grafitis gegants i els seus colors vius, Penelles és un lloc ple d'encant i creativitat, conegut com el poble de l'street art, gràcies al Festival Gar Gar, que se celebra a començaments de maig.

Amb aquestes emocionants activitats, Lleida es converteix en el destí perfecte per a una escapada en família plena de diversió i aventura.