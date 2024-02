detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El responsable del grup de Teledetecció Terrestre i Atmosfèrica LARS (Land and Atmosphere Remote Sensing) de l’IIAMA-UPV (Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València), Luis Guanter, ha llançat un missatge dirigit a aquelles persones que neguen l’existència del canvi climàtic: "Els diria que s’informin, si us plau". "Costa molt acceptar que algú en un moment, perquè li ve de gust, et digui que no (existeix el canvi climàtic), que tot això és mentida", ha assegurat el professor de l’UPV, qui ha posat de relleu a tot un sector de professionals "molt preparats, que treballen molt dur durant molt temps, amb models i dades, per intentar portar veritat davant de les incerteses i dir les coses el millor que es pot".

Guanter, que ha atès els mitjans de comunicació aquest divendres abans d’impartir una ponència al VI Cicle de Conferències de la Càtedra de Canvi Climàtic de l’UPV, ha manifestat que li "molesta molt" que "arribi algú de sobte en un bar i et digui: 'Això és mentida!'". "I llavors mai no saps partint de què", ha apuntat, mentre ha considerat que "en el negacionisme faltaria molt d’argumentació de per què, perquè el dir per què està passant tot això estava bastant clar".

El professor, condecorat amb el premi Frontiers Planet, està col·laborant amb l’ONU per mapar les fugues de metà a nivell mundial i evitar emissions contaminants equivalents a milions de cotxes. En aquesta línia, ha centrat la seua conferència a aportar una "idea general" sobre el metà, explicar "per què és perillós", quines són les fonts i embornals en els quals es troba. Així mateix, ha detallat com l’ús de tècniques d’espectroscòpia d’imatge amb instruments a bord de satèl·lits detecten i monitoritzen les emissions de metà i aportar "algunes línies de mitigació per poder reduir aquestes emissions".

"Cobrir qualsevol racó de la Terra"

Guanter ha destacat que el metà és "responsable gairebé d’un terç de l’escalfament global actual". "La diferència amb el CO2 és que tindria un impacte a curt termini molt més gran, perquè el CO2 és molt més temps en l’atmosfera i el metà és menys temps, amb la qual cosa retallar emissions ara tindria fins i tot més impacte", ha assenyalat. Preguntat per quins són els principals emissors de metà, ha subratllat que "ara mateix" són els aiguamolls, encara que ha recalcat que és "molt difícil" actuar sobre els mateixos, ja que es tracten d’una "font natural". "Entre les fonts antropogèniques de més fàcil mitigació, hi ha el sector dels combustibles fòssils: extracció de petroli, gas natural i mines de carbó", ha afegit.

Sobre això, ha exposat que és en aquests punts on hi ha "una possibilitat més gran de mitigar emissions". "Fins i tot en termes de costos és positiu, perquè el que es produeix són fuites de gas natural que s’estan mesurant en l’atmosfera", ha postil·lat, i ha remarcat que, entre els països amb més emissions contaminants, es troben els Estats Units amb combustibles fòssils i extracció de gas i petroli, Turmenistán amb emissions "altíssimes" per una producció "molt alta" de gas i petroli, i el sector de les mines de carbó de la Xina. Sobre els avantatges que ofereix el monitoratge per satèl·lit de les emissions de metà, Guanter ha ressaltat que "permet accedir a totes les parts del món". "És veritat que existeix una limitació, ja que només veiem les emissions més grans de totes les que hi ha, les més potents, però podem cobrir qualsevol racó de la Terra", ha agregat.

Casos de detecció d’emissions de metà

Guanter ha aportat també els exemples "més rellevants" sobre el treball del grup de Teledetecció Terrestre i Atmosfèrica LARS. En aquest sentit, ha explicat el cas de detecció d’emissions de metà en una plataforma situada sobre l’aigua al golf de Mèxic. "Treia gas natural del subsol i va tenir emissions gegantines durant un període de 17 dies. Les quantifiquem, les detectem amb satèl·lit i va acabar el president de Mèxic –Andrés Manuel López Obrador– donant explicacions al Parlament per aquestes emissions tan altes", ha desenvolupat. També ha destacat la detecció d’una emissió de metà al Kazakhstan que "ha estat activa durant més de sis mesos". "Ha emès el que considerem que és l’emissió més alta d’operacions reals que hi ha hagut, a part del sabotatge del Nord Stream. Ho hem detectat, quantificat i ara ha sortit a la BBC i a les notícies", ha conclòs.