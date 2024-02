Captació de fons per recuperar la Lira Vella de Tremp aquest dissabte

L’associació Ateneu del Pallars, fundada a finals del 2022, reprendrà avui la campanya de captació de fons per rehabilitar la Lira Vella de Tremp, just un any després (es va complir dijous passat) de la compra d’aquest edifici, en plena rambla del Dr. Pearson, per reconvertir-lo en un espai cultural.

Per celebrar aquest aniversari, aquest dissabte hi haurà dia de portes obertes (18.00 h) i concert de la banda Folk i Manxa, a més de degustació de productes locals. La nova campanya persegueix captar uns 70.000 euros en forma de 140 emprèstits de 500 euros cada un.