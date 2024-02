Compte enrere a la tercera edició del festival Enre9

Compte enrere per a una nova entrega de l’Enre9, el Festival d’Arts Escèniques de la Mariola, el Turó de Gardeny i els blocs Joan Carles. El certamen celebrarà la tercera edició del 16 al 19 de maig amb una àmplia programació que inclourà més de 50 propostes d’art en viu, música, teatre i circ tant d’àmbit professional com amateur.

El Centre Cívic de la Mariola va acollir ahir l’acte de presentació del cartell, que va comptar amb la participació del regidor del barri, Xavier Blanco; el director artístic del festival, en nom de la Descomunal, Enric Blasi; el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez, i el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, així com representants d’entitats del barri. L’Enre9 oferirà quatre dies de programació gratuïta al carrer, combinats amb arts en viu professionals com espectacles comunitaris nascuts a partir de tallers i activitats que es duen a terme durant tot l’any amb diversos col·lectius i veïns de la zona. També inclourà una àmplia selecció d’espectacles populars i tradicionals per reflectir la riquesa cultural d’aquesta àrea de Lleida. “Volem promoure un accés universal de la cultura, perquè arribi a tots els barris”, va dir el director artístic del festival, Enric Blasi. Va apuntar que “si el festival continua d’aquí a 10 o 15 anys veurem la llavor del canvi. Haurem introduït la necessitat de participar en activitats culturals i aconseguirem que aquest sigui un barri amb les mateixes oportunitats que la resta”.D’altra banda, també el regidor Xavier Blanco va destacar la importància de l’art com a eina de cohesió i transformació social i va animar tota la ciutadania a participar en les propostes.