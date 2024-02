Naix Sora, una eina per crear vídeos amb IA

L’empresa Open AI (creadora de l’eina d’intel·ligència artificial ChatGPT) acaba de llançar Sora, un nou servei que utilitza la IA per crear vídeos “realistes i imaginatius a partir d’instruccions de text”, segons el web del projecte. De moment, l’eina no està oberta al públic, sinó que l’estan començant a utilitzar “artistes visuals, dissenyadors i cineastes per obtenir comentaris sobre com fer avançar el model perquè sigui més útil per als professionals creatius”, segons el web.

La versió actual crea plans i preses convincents, però encara té força limitacions. Open AI reconeix, en aquest sentit, que “és possible que no comprengui casos específics de causa i efecte, pot confondre els detalls espacials com ara esquerra o dreta i tenir dificultats amb descripcions precises d’esdeveniments que tenen lloc al llarg del temps”.