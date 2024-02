Ponts celebra el mil·lenni de Sant Pere

L’Associació Amics de Sant Pere va donar ahir el tret de sortida als actes de celebració del Mil·lenari de la Col·legiata de Sant Pere de Ponts –en els seus inicis, una església associada a l’entorn monumental del castell de la vila, després convertida en canònica– amb un pregó que va servir per posar en relleu el paper de la societat civil en la reconstrucció del monument. Encapçalats pel seu president, Toni Sala, diversos membres de l’Associació van recordar d’una forma molt emotiva tant les persones que van participar en el procés, algunes d’elles ja desaparegudes, com els anys de treball ininterromput que han permès aixecar de nou el monument. L’entitat, que l’any vinent complirà mig segle, té el reconeixement de la Creu Sant Jordi per la seua tasca.

El pregó inaugural va fer menció a la referència històrica fixada per a la commemoració del mil·lenari. Es tracta de la primera citació de la qual hi ha constància, que data de l’any 1024, quan els comtes de Barcelona i d’Urgell, acompanyats dels seus magnats, van assistir a un judici que va tenir lloc a l’interior del temple. Al pregó el va seguir l’actuació del cantautor Jordi Montáñez, que va presentar les cançons del seu disc El vent, la neu, la boira, entre les quals hi ha peces escrites a partir de poemes de Josep Vallverdú. L’escriptor lleidatà no va voler perdre’s la inauguració del mil·lenni ni l’actuació del cantautor. Fins i tot va participar en l’elaboració del popular ranxo de Ponts que es va servir a tots els assistents a l’acte.Actuacions musicals i conferències són algunes de les activitats que Ponts ha programat per celebrar el mil·lenni de Sant Pere. El 6 de març el conjunt Hespèrion XXI actuarà sota la batuta de Jordi Savall, mentre que el dia 9 la cantautora Lídia Pujol oferirà el seu concert Dona’m la mà. Soc l’altra mà, no una costella. També actuaran Rufaca Folk Jazz Orchestra (10 de març) i la cobla La Principal del Llobregat (13 d’abril), que estrenarà la Sardana del Mil·lenari de Sant Pere. Finalment, el 14 d’abril les quatre cobles del territori oferiran un concert.D’altra banda, l’Associació, en col·laboració amb el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals de Lleida, oferirà un cicle de conferències bimestral en el qual es donarà context històric al mil·lenni.