Acordonen una part l'aeroport del Prat per un vessament de material radioactiu a la bodega d'un avió

La T1 de l'aeroport del Prat està acordonada pel vessament d'un paquet amb material mèdic que conté substàncies radioactives de baixa intensitat. Fonts d'Aena han indicat que s'han activat els protocols pertinents i han detallat que el paquet sospitós es trobava a la bodega d'un aparell de Swiss Airlines que feia el trajecte entre la capital catalana i Zurich. Els Bombers han rebut l'avís a les 10.47 hores i 13 dotacions s'han desplaçat fins el punt. S'estan duent a terme comprovacions i mesuraments. També hi està intervenint el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives.

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (Radcat) i la del Pla d'emergències aeronàutiques, l'Aerocat. També s'ha mobilitzat fins la zona la Unitat d'Intervencio i Suport del SEM i per ara no consten ferits.