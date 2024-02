El projecte 'Marbi Singulars' vol potenciar les arts escèniques a Ponent amb la col·laboració dels millors professionals

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 18 companyies professionals i entitats d'arts escèniques de Ponent cooperen en el projecte 'Marbi Singulars', amb seu a l'Espai Marbi de Lleida. La iniciativa vol servir com a punt de trobada i facilitar eines tant en l'àmbit artístic, formatiu, tècnic o administratiu per desenvolupar, encara més, aquest sector que ja és un referent, ha explicat Cristina Garcia, membre del projecte i de la companyia Campi Qui Pugui. Alhora, es buscarà la col·laboració d'especialistes i dels millors professionals del món en àmbits com la construcció d'escenografia, el disseny de vestuari o la manipulació de titelles, entre altres. El projecte té el suport de Ponent Coopera i s'emmarca en una línia d'ajuts del Departament d'Empresa i Treball.

Les companyies professionals i entitats d'arts escèniques que participen en el projecte procedeixen de diversos municipis de Ponent com Lleida, Tàrrega, Bellpuig, Castellserà, Cervera o Corbins. La iniciativa vol ser una xarxa de treball oberta a la resta d'agents del territori pel desenvolupament professional del sector, amb l'Espai Marbi de Lleida com a punt de trobada. Cristina Garcia, membre de Singulars Marbi, ha explicat que es vol dotar d'eines i recursos artístics, administratius, formatius, entre altres, que permetin la "millora i professionalització" de les arts escèniques a la demarcació lleidatana. En aquest sentit, Garcia ha considerat que "el territori lleidatà té una indústria cultural molt potent i que històricament és un referent i, aquest cop, en comptes que cadascú faci casa seva el que volem és posar els nostres coneixements en comú per créixer plegats".

D'aquesta manera, Marbi Singulars vol donar resposta a les necessitats que té el sector amb la col·laboració d'especialistes en aspectes tècnics, com la il·luminació, o tecnològics, però també vol "elevar la mirada" i buscar el suport de "referents mundials" en els àmbits de la interpretació, el disseny de vestuari, la manipulació de titelles o la construcció d'escenografia, ha explicat Ramon Molins, un altre dels impulsors del projecte i membre de la companyia Zum-Zum Teatre.

"Si sempre ens emmirallem en la feina d'un dissenyador de Broadway per què no contactar amb aquesta persona i portar-la a Lleida, on es fa part del millor teatre d'Espanya, el qual després fa gira per tot el món", ha expressat Molins. "Creiem que el projecte pot ser aquesta palanca per projectar-nos cap al futur perquè és una injecció de diners i som diverses companyies", ha afegit.

Tot i la cerca d'aquest reforç, Molins ha assegurat que a Ponent es "produeix molt i molt bé, som un referent absolut". "Hi ha companyies de l'Estat que venen aquí a trobar-se amb diferents professionals que poden impulsar el seu projecte. És important que la gent ho conegui i es visibilitzi", ha dit el membre de Zum-Zum Teatre. En aquest sentit, ha considerat que Marbi Singulars també ha de servir com a "altaveu" per demanar a les institucions que el territori lleidatà disposi d'una programació d'arts escèniques "molt millor i que la ciutat bategui d'acord amb la indústria que té".

El projecte, que inicialment té un any de durada, s'emmarca en una línia d'ajuts del Departament de Treball i Economia del Govern i compta amb el suport de Ponent Coopera. Alguns dels requisits és que generi nous llocs de treball i, de fet, ja s'han incorporat almenys quatre persones, dos dels quals tècnics, a l'Espai Marbi.

En concret, les companyies i entitats participants en el projecte són: Campi Qui Pugui, les Cícliques, InHabitants, Cruma, Festuc Teatre, Hangar Magraners, el Sidral, Goretti Narcís Borràs, Íntims Produccions, Mangrana, Marc Espinosa Show Disseny, Plàncton Escena, Sound de Secà, Stagelab, Tombs Creatius, TTP, Xip Xap i Zum-Zum Teatre.