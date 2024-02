Costura altruista per a la Soledat

Un mantó nou per a la Mare de Déu de la Soledat de la Puríssima Sang de Lleida per preservar l’original, una obra única i centenària. És la iniciativa de les alumnes del taller de costura de l’Associació de Veïns de la Zona Alta-Ricard Viñes que han creat una peça que la verge podrà lluir en les processons de Setmana Santa quan faci mal temps o plogui. Una de les artífexs és Conchita Rivas, modista i professora del taller de costura, que ahir es va mostrar “orgullosa i molt contenta” pel mantó que han fet gràcies a la dedicació d’hores i d’aportacions econòmiques solidàries. Rivas va explicar a aquest diari que la idea es va gestar a l’Associació de Veïns de la Bordeta, on impartia un taller de costura i en la qual van organitzar un sorteig per poder recaptar els primers fons. “El mossèn ens va donar la tela i la idea era posar-li un folro, però quan ens van dir que podria lluir-se en dates tan assenyalades com la Setmana Santa ens ho vam mirar més”, va assenyalar. De la Bordeta, el mantó es va traslladar a l’Associació de la Zona Alta-Ricard Viñes.

“Hem anat treballant des de l’octubre amb molta il·lusió i dedicació i totes les alumnes han aportat, per la qual cosa per a nosaltres el mantó és meravellós”, va destacar Rivas. La peça té la mateixa mida que l’original, de 4x4 metres, i compta amb tres passamaneries diferents així com una quarantena d’estrelles confeccionades a Alacant. “Ha estat un treball en equip”, va destacar Montse Parra, una de les alumnes del taller que han participat en la confecció al costat de Dolors Armengol, de la secció de dones de l’associació. Per la seua part, la presidenta de l’entitat, Glòria Ferrer, va explicar que el mantó, així com les creacions fetes al taller, es mostraran en una exposició el 8 de març vinent. El cost ha estat d’entre 700 i 800 euros i han comptat amb la col·laboració de la merceria Fanni o el Club Pallars. El mantó original, que va ser restaurat per la Congregació de la Sang, data del 1929 i va sobreviure a la Guerra Civil amagat, juntament amb dos mantons més, a les carboneres de la Casa de la Maternitat (ara la Biblioteca Pública).