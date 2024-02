El Govern vol rebaixar l'espera de dependència

El Govern “espera” reduir durant aquest any les llistes d’espera de dependència entre 60 i 80 dies. Així ho va assegurar ahir el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, durant la sessió de control al Parlament. A la pregunta formulada per Ciutadans, va remarcar el treball dut a terme i va assenyalar que el temps mitjà d’espera per a l’avaluació de la dependència l’agost del 2021 era de 613 dies, mentre que el gener d’aquest any se situava en 280 dies. En aquest sentit, va apuntar que la mitjana espanyola és de 387 dies. Campuzano es va comprometre a continuar adoptant mesures per abaixar encara més els terminis en la valoració del grau de discapacitat i dependència. En la seua compareixença, va dir que estan limitats per l’“infrafinançament” de l’Estat. “Amb més recursos i una legislació pròpia, encara ho faríem millor”, va concloure el conseller. A principis d’aquest any, Campuzano es va reunir amb el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, per traslladar-li la necessitat de replantejar a fons el sistema de finançament d’atenció a la dependència. El Govern va proposar al ministeri la creació d’un grup de treball per impulsar aquesta reforma. Va recordar també que des de l’aprovació de la llei el 2006, l’Estat mai no ha complert l’aportació del 50% del cost del sistema, que continua recaient en l’administració catalana i en les famílies.