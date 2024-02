Dimiteix el Consell de Mitjans Interactius que va criticar Hernand

El Consell d’Informatius de Mitjans Interactius de RTVE va dimitir ahir al considerar que ha “perdut la confiança de la redacció” després del comunicat que va emetre el passat dia 12 criticant el to utilitzat en la retransmissió de la catifa roja dels Goya a RTVE per Inés Hernand. En concret, van dimitir els dos membres que hi havia al capdavant d’aquest òrgan. Eren tres, però el tercer havia deixat el càrrec la setmana passada per raons personals.

El comunicat va ser recolzat en el seu dia pels altres dos Consells d’Informatius de RTVE: el de TVE, compost de 13 membres, i el de RNE (9), que ho van republicar a les seues xarxes socials. En aquest document, el Consell va criticar “el to i el contingut” de l’emissió de l’arribada dels convidats en aquesta plataforma, en la qual Hernand va exercir com a reportera demanant declaracions als qui anaven entrant a la gala. A l’arribada de Pedro Sánchez, i després d’una breu pregunta, li va dir: “És que ets una icona, presi, t’estimem.”El Consell d’Informatius de Mitjans Interactius va considerar que “al marge d’altres intervencions més que discutibles durant tota l’emissió”, aquest to “adulador” no té cabuda en la ràdio televisió pública.