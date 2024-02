Un intern de la presó de Lleida té un vis-a-vis amb el seu gos per poder-s'hi acomiadar

Un intern del Centre Penitenciari Ponent va poder veure ahir el seu gos en un vis-a-vis després de rebre l’autorització del departament de Justícia, Drets i Memòria, ja que l’animal està malalt. La visita, d’una hora, va tenir lloc a primera hora de la tarda i va transcórrer amb normalitat, segons van assenyalar fonts properes. Així mateix, familiars del reclús van explicar que el gos té 18 anys, està malalt i feia un any que no veia el seu amo. “No sabem quant durarà i per això vam demanar la visita, per la qual no ens van posar cap obstacle. Hem presentat la documentació de l’animal, amb el seu llibre de vacunes, com és habitual, i tot ha estat normal”, van assenyalar.

El gos, de nom Nerón, va entrar amb el morrió posat i va poder veure l’intern en una sala acompanyat d’altres familiars. “Només ens van dir que portéssim un recipient perquè pogués beure aigua i que, si volíem, també podíem entrar llaminadures per al gos”, van explicar.

Després d’una hora, l’animal va tornar a sortir de la presó acompanyat per dos persones. “És un membre més de la família, per la qual cosa per a nosaltres és normal que es permetin visites d’aquest tipus i està molt bé que l’hagin autoritzat, ja que sabem que en altres presons catalanes també ho han permès,” van afegir.

Com ja va avançar aquest diari, és la primera vegada que a la presó de Ponent que es du a terme una visita d’aquestes característiques. Encara que ja havien entrat gossos al centre per a teràpies amb els interns, no ho havien fet en una visita directa. Després de l’autorització de la Generalitat de Catalunya, la trobada finalment es va celebrar ahir.