Lleida: planter de l'enginyeria

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va celebrar ahir la 13 edició del torneig classificatori de la First Lego League amb prop de 230 participants de 19 centres educatius de la província i de la Franja d’entre 6 i 16 anys. L’equip Robotech de Mollerussa es va proclamar guanyador i participarà en la final estatal que se celebrarà el 16 de març vinent a Alacant. Una competició que, un any més, demostra que Lleida té el planter de l’enginyeria assegurat i amb una presència femenina més gran als equips, que en el cas dels infantils van arribar al 60%. En total van participar 12 equips en la modalitat Explore (d’entre 6 a 9 anys) i 18 a la Challenge (fins 16 anys). La lliga, retransmesa en directe per Lleida TV, es va fer en tres espais diferents del campus de Cappont: al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, l’Escola Politècnica Superior i l’Edifici Polivalent 1. Així mateix, es van impartir tallers sobre realitat virtual i augmentada, escàners 3D o jocs de taula.

El director de la First Lego League de Lleida, Ferran Lega, va destacar l’elevada participació i “la motivació” entre els participants. Així mateix, va explicar que aquest any s’ha utilitzat l’art com a mecanisme per explicar els projectes i que han augmentat els equips formats íntegrament per nenes i noies. “És un dels objectius, atreure més talent femení i interès per l’enginyeria”, va destacar. Sota el lema Masterpiece! Llums, càmera, STEAM, l’objectiu és fomentar les vocacions científiques i tecnològiques. L’equip guanyador, Robotech, va presentar un sistema de competició online que permetrà aprendre, compartir i competir de forma continuada amb la resta del món. El Marc i el Sergi, dos dels integrants, van explicar que són un grup d’amics units per la seua afició a la robòtica.

“És una festa de la tecnologia i una aposta pel futur”

La directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Magda Valls, va felicitar els equips per la seua conducta “exemplar i impecable” durant la competició. Així mateix, va assenyalar que es tracta d’una “festa de la tecnologia” i “una aposta pel futur”. També va valorar que cada vegada són més les nenes i joves que s’interessen per les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) i va voler agrair la tasca dels prop de 200 voluntaris. Per la seua part, la tinent d’alcalde Carme Valls va destacar el suport de la Paeria a les iniciatives que estimulen el talent dels joves i va instar a quedar-se a Lleida per explorar les possibilitats del sector tecnològic. Entre els premiats, l’equip B2LK, de l’institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell, va guanyar el Premi Paeria als Valors; AT de l’institut Els Planells d’Artesa de Segre, el Premi IFR al Projecte d’Innovació; ORO’s OG, del Joan Oró de Lleida, el Premi Semic al Disseny del Robot; Robotech de Mollerussa, el Premi GFT al Comportament del Robot; Aitomakers de l’Escola Francesc Feliu d’Aitona, el Premi Nufri a les Joves Promeses; Vemo Lego Artist de Vedruna Mollerussa, el Premi Valls Companys a l’Excel·lència en Eginyeria; Legodas Team, de l’Escola Frederic Godàs de Lleida, el Premi Plusfresc a l’Emprenedoria, i CoRun del Col·legi El Carme de Lleida va rebre el Premi Diputació de Lleida a l’Entrenador/a.