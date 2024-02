Balaguer i Lleida ja 'reviuen' les tradicions de la Setmana Santa

A un mes vista delDiumenge de Rams, la Confraria de La Somereta de Pardinyes de Lleida va protagonitzar divendres passat el primer assaig dels portadors del popular pas de Setmana Santa pels carrers del barri, sota l’atenta mirada de veïns i passejants en una comitiva encapçalada per la Guàrdia Urbana, que va regular el trànsit. Un total de 44 portants dels 60 necessaris per a la processó dels Dolors van portar el pas sense el conjunt escultòric que el presideix, acompanyats per un grup de timbalers. Els assajos seguiran els pròxims dos divendres i el diumenge anterior de la festivitat de Rams.

D’altra banda, el periodista i historiador local lleidatà Jordi Curcó va protagonitzar dissabte la lectura del pregó de la Setmana Santa de Balaguer, en un acte a l’antiga església de Sant Josep de la capital de la Noguera. Curcó va oferir un repàs històric de les tradicions i costums de la Setmana Santa, que “cal conèixer i posar en relleu per mantenir-les com a patrimoni de tothom i no només dels creients, per així no perdre les nostres arrels i la identitat”.