Confirmen que l’incendi de l’edifici de València es va poder originar per un curtcircuit en un tendal

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’incendi que dijous passat va calcinar un bloc residencial de València i va causar deu morts es va poder haver originat per un curtcircuit al mecanisme del tendal de l’apartament 86, segons han avançat a l’agència EFE fonts pròximes a la investigació. Aquesta és la causa més probable del sinistre que es desprèn de l’informe preliminar després d’haver conclòs la inspecció de la Policia Científica, que ha finalitzat ja el seu treball de revisió "pam a pam" de l’edifici incendiat al barri valencià de Campanar, per la qual cosa ha sortit ja de l’immoble, mentre que totes les mostres de l’ADN són a la Comissaria central per analitzar-les.

Aquest dilluns, i sobre les informacions que ja parlaven d’un possible origen elèctric del foc, la delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reiterat que totes les qüestions i totes les investigacions sobre les causes de l’incendi estan sota secret de sumari. "Deixarem que la Policia Científica faci el seu treball i a través dels cursos propis de la Policia Judicial, en el moment en què es puguin donar aquestes informacions es donaran", ha afegit.

La Policia Científica ja ha sortit de l’edifici situat a la rotonda on conflueixen les avingudes del Mestre Rodrigo i General Avilés i ara s’està treballant en la identificació dels cossos. Bernabé ha precisat que el reconeixement "pam a pam" de l’edifici està fet i ara ja queden qüestions pròpies de la investigació. Sobre l’estat de l’edifici, ha assenyalat que aquesta qüestió s’anirà veient al llarg de la investigació, a requeriment de l’autoritat judicial per a aquelles coses que necessiti.