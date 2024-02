L'Escorxador, 25 anys d'un repte

detail.info.publicated J. B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dansa contemporània i un vermut popular van servir ahir al migdia de celebració dels 25 anys de la inauguració oficial del Teatre de l’Escorxador, efemèride que es complirà avui dilluns. La pluja va afectar els actes previstos en principi a la plaça Esteve Cuito, al davant de l’entrada del complex teatral. Així, la ballarina, professora i creadora de dansa contemporània i improvisació Carla Sisteré va haver de traslladar fins a la sala 2 del teatre l’espectacle de ball i moviment The Sad-Mad Method, una peça amb pinzellades de teatre físic amb què reflexiona sobre l’autodestrucció d’una mateixa, amb tocs de comicitat. Tot seguit, al vestíbul del teatre i sota el Retaule de l’Escorxador, creat fa 25 anys per l’artista Frederic Amat amb mig miler de banyes, el públic va gaudir d’un vermut popular.

Les activitats programades per la Paeria per recordar aquest primer quart de segle de l’equipament cultural van començar la tarda de dissabte amb el muntatge d’humor i improvisació Pongo, de Judit Martín, Alba Florejachs i Mònica Ballesteros, i tenia previst culminar ahir a la tarda amb més dansa, en aquest cas dirigida en especial als més petits, amb l’espectacle familiar Terra, a càrrec de la companyia SilverDropsDansa. Les dos propostes van esgotar les entrades anticipades a la venda, com va destacar la regidora de Cultura, Pilar Bosch.Entre les persones que no es van perdre l’aniversari hi havia la primera directora de l’Escorxador, Margarida Troguet, que va recordar “la sorpresa i il·lusió” amb la qual va arribar al càrrec, procedent de l’Aula de Teatre. “Va ser tot un repte ja que no teníem un model de teatre públic per seguir i vam haver d’inventar-nos-ho tot”, va afirmar l’actual vicepresidenta de Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. De fet, va comentar entre rialles que “no teníem ni un ordinador!”. “Posar en marxa un equipament com aquest era difícil, no sabies què funcionaria i què no”, va dir Troguet, que no s’esperava que dirigiria l’Escorxador durant gairebé 17 anys. “Pocs se’n recorden que les funcions eren a les 22.30 h, com al cine; vam anar avançant l’horari a poc a poc”, va recordar aquesta “activista de l’Escorxador”, com ella mateixa es va definir.

Teatre gratuït per als lleidatans nascuts el 1999

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va destacar ahir que tots els lleidatans nascuts el 1999 tindran entrada gratuïta a tots els espectacles programats al llarg d’aquest 2024 en LaTemporada de Lleida. “És un regal promocional de cara a aquest sector de població jove al qual costa entrar en un teatre. Que deixin de mirar les pantalles perquè visquin l’espectacle en la pròpia pell!”, va animar la regidora Bosch.