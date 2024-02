Un vas de suc de taronja ajuda a menjar menys

detail.info.publicated REDACCIÓ / agÈNCIES

Un vas de suc de taronja abans d’un àpat ric en calories ajuda a menjar menys, per la seua capacitat saciant, i a controlar millor la glucèmia durant el dia, segons un estudi de la Universitat Metropolitana de Toronto (Canadà).

Els autors, dirigits pel professor Nick Bellissimo, han destacat que la resposta glucèmica "va ser menor rere el suc de taronja 100% en comparació amb la beguda de taronja quan es van corregir els grams d’hidrats de carboni disponibles", informa Fruit Juice Science Centre (FJSC) en un comunicat.

"El mecanisme pot deure’s a l’alt contingut de polifenols del suc de taronja 100%, que han demostrat atenuar la resposta glucèmica", han afegit.

Una bomba de vitamina C

La taronja és àmpliament coneguda pel seu alt contingut de vitamina C, i el suc no és una excepció. La vitamina C és essencial per al sistema immunològic, ajudant a combatre refredats i malalties, així com a mantenir la salut de la pell i les genives. Un vas de suc de taronja acabat d’esprémer proporciona una bona dosi d’aquesta vitamina, la qual cosa el converteix en un aliat molt valuós per enfortir les defenses naturals.

Ric en antioxidants

A més de la vitamina C, el suc de taronja conté una varietat d’antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures al cos. Aquests compostos ajuden a prevenir el dany cel·lular i poden reduir el risc de malalties cròniques com malalties cardíaques i càncer. Optar per un vas de suc de taronja fresc és una manera fàcil i deliciosa d’incorporar aquests antioxidants en la nostra dieta.

Promou la hidratació

El suc de taronja és una excel·lent manera de mantenir-se hidratat, especialment durant els mesos més càlids de l’any. A diferència de les begudes ensucrades i carbonatades, el suc de taronja és naturalment refrescant i és ple d’electròlits que ajuden a reposar els nivells de líquids al cos. A més, el seu sabor dolç i cítric el fa més agradable de beure, fet que pot encoratjar les persones a consumir més líquids al llarg del dia.

Font de nutrients essencials

A més de la vitamina C, el suc de taronja també és ric en altres nutrients essencials, com el potassi, l’àcid fòlic i la vitamina B6. Aquests nutrients exerceixen un paper crucial en la salut del cor, la funció cerebral i la producció d’energia. Incorporar el suc de taronja a la dieta habitual garanteix que obtinguem una àmplia gamma de vitamines i minerals per mantenir-nos saludables amb energia.