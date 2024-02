Un desglaç més elevat a l’Atlàntic Nord pot portar estius tòrrids a Europa

detail.info.publicated europa press

Científics britànics han descobert que l’augment de l’aigua de desglaç a l’Atlàntic Nord pot desencadenar una cadena d’esdeveniments que provoquin estius europeus més càlids i secs.

L’article, que es publica a la revista 'Weather and Climate Dynamics' de la Unió Europea de Geociències, suggereix que el clima de l’estiu europeu és predictible amb mesos o anys d’antelació, a causa dels nivells d’aigua dolça més elevats a l’Atlàntic Nord.

L’autora principal Marilena Oltmanns, científica investigadora del National Oceanography Center del Regne Unit, explica en un comunicat: "Mentre que el Regne Unit i el nord d’Europa van experimentar un clima inusualment fresc i humit a l’estiu de 2023, Grenlàndia va experimentar un estiu inusualment càlid, la qual cosa va provocar un augment de l’entrada d’aigua dolça a l’oceà l’Atlàntic Nord".

Basant-se en la cadena d’esdeveniments identificada, aquesta investigació espera que les condicions de l’atmosfera oceànica siguin favorables per a un estiu inusualment càlid i sec al sud d’Europa aquest any. "Depenent del recorregut de l’aigua dolça a l’Atlàntic Nord, també esperem un estiu càlid i sec al nord d’Europa dins dels propers cinc anys. Podrem estimar amb més precisió l’any exacte de l’estiu càlid i sec al nord d’Europa a l’hivern abans que passi", va agregar.

La fosa del gel marí i del gel glacial és una font cada vegada major d’aigua dolça per a l’Atlàntic Nord, i els canvis en la quantitat de gel marí poden alterar la circulació normal dels oceans, influint en el clima global. Amb l’augment de la fosa del gel, l’estudi suggereix que les onades de calor i les sequeres a Europa seran més intenses en el futur.

L’escalfament a Europa després de forts alliberaments d’aigua dolça a l’Atlàntic Nord se sumarà a l’escalfament que ja s’està produint a causa del canvi climàtic, en provocar canvis en els patrons climàtics.

En conclusió, el treball argumenta que les troballes demostren la importància de les observacions oceàniques per garantir que els models climàtics capturin tots els processos físics necessaris per realitzar prediccions meteorològiques precises. Aquest estudi és un pas endavant per millorar els models, la qual cosa permetrà a les indústries i a les parts interessades planificar amb anticipació condicions climàtiques específiques, com adaptar mètodes agrícoles perquè siguin més resilients, predir l’ús de combustible i preparar-se per a inundacions.