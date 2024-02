El mes de març serà més càlid del normal a Espanya, especialment per Setmana Santa

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El mes de març, que aquest any 2024 coincideix amb la Setmana Santa, serà més càlid del normal a Espanya, segons ha avançat eltiempo.es, que aclareix que aquestes anomalies en les temperatures no afectaran de la mateixa manera tot el territori, encara que s’espera que siguin més generalitzades durant la Setmana Santa.

Així, el mes de març arrancarà amb una primera quinzena més càlida del normal a tota la Mediterrània, una situació que es mantindrà al llarg del mes i que, a més, en la segona quinzena afectarà zones del Cantàbric oriental, centre peninsular i sud-oest. També ambdós arxipèlags experimentaran possiblement temperatures per sobre del normal.

Quant a les precipitacions, s’espera que el març es comporti entre els marges de la normalitat encara que el portal ha precisat que els dies en què cau la Setmana Santa aquest any s’espera que les pluges puguin situar-se lleugerament per sobre del normal al nord-oest de la Península. En qualsevol cas, en la resta es mantindria dins de la normalitat.

Quant a les temperatures, vaticina una Setmana Santa més càlida del normal a tot el país, sobretot a la meitat est peninsular i Balears així com a les Canàries.

Març, un mes canviant que alterna pluges i dies assolellats

eltiempo.es detalla que el març sol ser un mes molt canviant, amb dies molt plujosos i freds i altres d’assolellats i primaverals. A més, sol ser un mes bastant plujós, sobretot a Galícia i les comunitats del cantàbric.

Per exemple, a Bilbao la mitjana de precipitacions per a aquest mes és de 90 litres per metre quadrat (l/(m2), una xifra que fins l’entrada de la tardor només és superada per abril. En general, de mitjana a Espanya, la precipitació acumulada és de 47 l/m2.

Quant a les temperatures, la mitjana del mes a Espanya és d’11,3ºC. Quant a les màximes mitjanes, superen els 15ºC en gran part de les regions, com Barcelona, València, Múrcia, Sevilla o Mallorca. Encara que els matins són frescos, a les hores centrals del dia solen pujar els termòmetres.