Lleida, connectada amb l'MWC

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mobile World Congress és l’aparador del món de la tecnologia actual i d’avantguarda davant del món i les seues instal·lacions es converteixen, fins avui quan es clausuri, en un ecosistema global, on es poden escoltar i parlar centenars de llengües però tot amb un denominador comú, la connectivitat i les noves funcionalitats tecnològiques que podrem veure en el nostre dia a dia en els propers mesos i anys. I al mig d’aquesta torre de Babel del coneixement informàtic i digital, empreses de Lleida busquen fer-se un lloc per, no només vendre els seus productes o serveis, sinó per establir connexions de finançament, de col·laboració o de desenvolupament. Així, passejant pels milers d’estands de Fira de Barcelona, ens trobem amb Taurus, amb la seua divisió d’energies renovables i el seu producte estrella, els panells flexibles autoinstal·lables, o el Grup Saltó, amb Maya, la seua plataforma de connectivitat entre usuaris grans o amb patologies greus que necessiten un seguiment constant del seu estat de salut. I també Lleida.net, especialitzada en certificació digital a nivell intrenacional, el conseller delegat de la qual, Sisco Sapena, va explicar, durant la seua intervenció en la sessió Our IPO Journey del 4YFN d’ahir dimecres, que Lleida.net avui “no té res a veure” amb la companyia que va fundar el 1999: llavors la seua era proveïdora d’internet, mentre que actualment el 60% és software com a servei (SaaS) i el 40% telecomunicacions. Lleida.net va ser una de les firmes que han participat aquests dies de MWC en el Tour de la Innovació organitzat per CaixaBank DayOne, divisió especialitzada en empreses innovadores, juntament amb Repsol (amb la seua divisió de suport a start-ups), l’ICEX, Rever (gestiona les devolucions en e-commerce), Nester (serveis immobiliaris) i Barcelona Health Hub.

El cap de servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i director clínic territorial de Crítics de la Regió Sanitària de Lleida, Jesús Caballero, va presentar ahir al saló Catalonia Innovation Health, dins del Mobile World Congress, el pla territorial de pacients crítics de Lleida.

Taurus Group va mostrar a l’MWC la seua divisió de renovables i els seus panells solars autoinstal·lables

Aquest projecte planteja una “UCI sense parets” territorial i tecnològica, amb els centres connectats per helisuperfícies. Concretament, el servei de Medicina Intensiva disposa actualment de 22 llits a l’Arnau de Vilanova i vuit al Santa Maria. El pla proposa crear una unitat de pacients semicrítics a la sisena planta de l’Arnau amb vuit llits més, que pugui convertir-se en una UCI estratègica en cas de necessitat. Així mateix, proposa reforçar les unitats de pacients semicrítics dels hospitals de Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha, en coordinació amb el SEM. Segons va afegir Caballero, “a la perícia clínica i amb mentalitat territorial, es pretén aplicar la tecnologia al monitoratge remot amb dades i imatge com a ajuda en la presa de decisions clíniques”.

El certamen busca casos d’ús amb empreses que puguin aprofitar el treball que s’ha dut a terme amb el projecte Aina, que té com a objectiu generar corpus i models informàtics per facilitar la creació d’assistents de veu, cercadors d’internet, traductors i correctors automàtics i agents conversacionals, puguin fer-ho fàcilment en català. L’executiu català va anunciar aquesta nova iniciativa ahir dimecres al Mobile World Congress de Barcelona.

El Govern crea un concurs per promoure la IA en català

El Govern destinarà un milió d’euros per finançar un concurs amb 22 projectes per impulsar la intel·ligència artificial en llengua catalana.