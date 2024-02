La primavera de 2024 serà molt més càlida del normal a Espanya, segons eltiempo.es

detail.info.publicated europa press

La primavera de 2024 serà molt més càlida del normal, després d’un hivern extremadament càlid a gairebé tot el país, segons el pronòstic dut a terme per eltiempo.es.

En concret, el portal aclareix que, durant els mesos de març-abril-maig (la primavera climatològica) s’espera que les temperatures estiguin per sobre del normal a tot el país, sobretot en la meitat aquest i en ambdós arxipèlags, on les anomalies podrien ser més importants.

Quant a les precipitacions, s’espera que sigui més plujosa del normal al nord-oest i lleugerament més plujosa en tota la meitat occidental. A l’arxipèlag balear, la primavera es preveu lleugerament més seca del normal.

En general, la temperatura mitjana de la primavera a Espanya és de 13,6ºC, mentre que les precipitacions mitjanes solen ser al voltant dels 173 litres per metre quadrat (l/m2) en el període dels tres mesos de març, abril i maig.

En el cas de les temperatures, des de març a maig, les temperatures van pujant progressivament encara que en les zones de muntanya les temperatures mitjanes se situen per sota dels 10ºC en tots els sistemes muntanyosos.

En concret, al sud-oest peninsular solen superar els 16ºC; al subaltiplà nord, se situa entorn dels 10ºC i entre els 12 i 14ºC en àrees del Cantàbric. Destaca també la temperatura mitjana a la Vall de l’Ebre, entre els 14 i 16ºC en aquest període.

A més, la mitjana de precipitació a la primavera se situa en uns 173,13 l/m2, encara que no es distribueix de forma homogènia a tot el país ja que la zona més plujosa és el nord peninsular, on les precipitacions s’acosten als 400 l/m2. Les zones més seques són les illes orientals de les Canàries, seguides d’Almeria i Múrcia.

Hivern amb temperatures anòmales

D’altra banda, el portal assenyala que el fenomen més destacat d’aquest hivern 2023-2024 ha estat l’anomalia en les temperatures, amb valors extremadament alts i nombrosos rècords per màxima mensual, pel que l’hivern ha estat extremadament càlid en el conjunt d’Espanya.

Així, precisa que no hi ha una sola regió d’Espanya on l’hivern hagi estat fred. Les dos estacions amb menors anomalies han estat Sevilla i Logronyo, amb +0,3ºC. En el costat contrari, es troba el Port de Navacerrada. Aquesta estació, situada a gairebé 1900 metres d’altitud, ha tingut una temperatura mitjana de 3,4ºC (+3ºC sobre el normal).

A més, ciutats com Sòria, Terol, Múrcia o Albacete, entre d’altres, han tingut anomalies de +2ºC o més. Per tot això, en el conjunt d’Espanya s’observa com l’hivern 2023-2024 està gairebé empatat amb els hiverns de 2020 i 2016. No obstant, és el més càlid, des d’almenys 1990-1991, a l’ésser molt lleugerament superior al de 2016 (per 0,01ºC, gràfic interactiu). Respecte a les pluges, el conjunt del país ha estat en la normalitat.

Sobre les precipitacions, salvant les regions atlàntiques, on les pluges han estat una mica més generoses (especialment en zones del nord de Càceres, nord de Toledo i de Galícia), en la resta del país hi ha dèficit.

Molts d’aquests dèficits al vessant atlàntic són escassos o negligibles (marges de -15% respecte al normal, que entra en normalitat), mentre que al vessant mediterrani no ha plogut. Per exemple, assenyala el cas de Màlaga, on només ha plogut un 26% del que seria normal. La sequera també ha estat present a les Illes Canàries, on els acumulats han arribat a ser de fins el -90% respecte al normal.