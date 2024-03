Per una cultura més accessible

La Generalitat destinarà més de 426.000 euros a quinze projectes culturals de les comarques lleidatanes per fomentar el producte agroalimentari local i el turisme de proximitat. Els consellers Roger Torrent, David Mascort i Natàlia Garriga van presentar ahir nova línia d’ajuts que beneficiaran un total de 58 festivals, concerts i espectacles a tot Catalunya per “desconcentrar” el turisme de l’àrea metropolitana de Barcelona i “fer accessible” la cultura a tot el territori.

La subvenció impulsarà a Lleida projectes com el bMoll festival itinerant de les Terres de Ponent de la Associació Paupaterres (17.558 euros), una iniciativa agrocultural de la Granja Pifarré a l’Horta de Lleida (7.528 euros) o La Cabanera Fest, que està impulsat per l’ajuntament del Pont de Suert i rebrà 28.870 euros. Tanmateix, la partida més destacada són els 144.900 euros que el Govern destinarà al festival musical Espurnes Barroques 2024 del Solsonès, que se celebrarà de l’11 de maig al 9 de juny. També concedeix un total de 73.062 euros per a la Fira de l’Oli de les Borges Blanques en les seues edicions de 2023 i 2024. Així mateix, l’ajuntament de Lleida rebrà 45.000 euros per impulsar un esdeveniment agroturístic cultural a la ciutat.En la presentació al Palau Robert de Barcelona, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va emfatitzar que la nova línia de subvencions permetrà la “desestacionalització” del turisme. “Podem arribar a tota la geografia i tot l’any, no només a l’estiu”, va assenyalar.Per la seua part, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va destacar que també generarà una contractació “molt important” per al sector cultural. Així mateix, Mascort va destacar que suposarà un “gra de sorra” per ajudar la pagesia. Va fer referència a les mobilitzacions dels últims dies, que “no deixen de ser un crit d’auxili del sector primari”. Els ajuts tenen una dotació total de 3,3 milions. Els beneficiaris són projectes culturals de música, dansa o altres disciplines artístiques que es duen a terme en relació amb un producte agroalimentari associat a una denominació d’origen (DO), una indicació geogràfica protegida (IGP) o una explotació agroalimentària. Disset dels projectes subvencionats són de nova creació.