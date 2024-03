Aquests són els peixos que tenen més Omega 3

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consum de peix és molt recomanat pel seu alt contingut d’àcids grassos omega-3, beneficiosos per a la salut cardiovascular i el desenvolupament cerebral.

El salmó, l’anxova (o seitó), el verat, la sardina i l’arengada són alguns dels peixos que destaquen per l'abundant contingut d’omega-3. Segons experts de Harvard Medical School, aquests peixos són excel·lents per a la cura del cor, a més de ser fonts riques en proteïnes i altres nutrients essencials com a ferro, zinc i vitamina B12.

Els peixos que destaquen per l'aportació d’Omega 3 i un preu econòmic

Entre aquests peixos econòmics, l’anxova es destaca per oferir 2.04 grams d’omega-3 per cada 100 grams de carn, a més de ser una font de seleni, fòsfor i potassi. La seua versatilitat a la cuina, ja sigui fregida, arrebossada o en vinagre, la converteix en una opció popular i deliciosa.

Per la seua part, la sardina, amb prop de 8 grams de greix per cada 100 grams, és una excel·lent font d’omega-3 que ajuda a reduir els nivells de triglicèrids. A més, el seu consum, incloent-hi l’espina, aporta una bona quantitat de calci, amb aproximadament 314 mil·ligrams per cada 100 grams.

El verat, amb 2.05 grams d’omega-3 per cada 100 grams, és un altre peix econòmic i ric en àcids grassos essencials. El seu alt contingut proteic, vitamines i minerals com el seleni i el fòsfor la converteixen en una opció nutritiva tant en conserva com preparat a la graella o al forn.

Finalment, l’arengada destaca amb 2.268 grams d’omega-3 per cada 100 grams, a més de ser una bona font de potassi i vitamines B12, B3, B7 i A. Conté pocs carbohidrats i sucres.