Un estudi detecta "biaixos de gènere persistents" en el contingut i edició de Viquipèdia

Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha detectat "biaixos de gènere persistents" a Viquipèdia, tant en el seu contingut com en edició, amb un baix percentatge de biografies de dones.

Publicat a la revista 'Professional de la Informació', ha fet una revisió bibliogràfica de la Viquipèdia des de 2007 fins 2022, flama a reduir el biaix de gènere a la plataforma, que es va crear el 2001, ha informat la UB en un comunicat d’aquest dilluns.

En ell s’examina l’autoria dels articles, les disciplines acadèmiques involucrades, les afiliacions institucionals i la ubicació del personal investigador implicat en les recerques, així com també analitza l’enfocament dels articles i estudia cronològicament la producció de documents.

L’anàlisi del contingut mostra "bretxes en la representació de gènere" en el contingut, biaixos en l’edició i la participació així com desequilibris en el nombre de lectors, i es diu abordar aquesta situació perquè la plataforma sigui més equitativa i donar visibilitat a les editores.

Segons els investigadors, el model de col·laboració "jeràrquic de Viquipèdia reforça les seues veus dominants, excloent les perspectives no dominants", i consideren que si la plataforma no canvia la seua cultura de coproducció de coneixement, les dones i altres col·lectius es mantindran al marge, diuen textualment.

La investigació forma part del projecte 'Women and Wikipedia: Analysis of the Gender Gap in the Co-Production of Knowledge in the Wikipedias of Spain (W&W), finançat pel Pla nacional de I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència d’Investigació d’Espanya.