Per què se celebra el Dia del Pare el 19 de març?

El tercer diumenge de juny és una data comunament associada amb la celebració del Dia del Pare a molts països del món, incloent-hi els Estats Units i gran part d’Amèrica Llatina. Però, per què a Espanya i altres llocs d’Europa se celebra el 19 de març? Quin és l’origen d’aquesta festivitat i quin significat té?

El Dia del Pare, en la data actual, el 19 de març, té arrels en la festivitat catòlica de Sant Josep, espòs de la Verge María i pare adoptiu de Jesús. L’Església Catòlica commemora Sant Josep el 19 de març des del segle XV. L’elecció d’aquesta data per honrar els pares es deu a la importància simbòlica de Sant Josep com a exemple de paternitat, cura i protecció en la tradició cristiana.

La celebració del Dia del Pare en aquesta data es va popularitzar a Espanya durant la dècada de 1940, impulsada per l’interès de l’església i la societat en general per reconèixer la figura paterna. Des d’aleshores, la festivitat s’ha estès a altres països d’Europa, com Itàlia, Portugal i alguns països d’Amèrica Llatina, on també se celebra el 19 de març.