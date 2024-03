Nova seu contra el càncer a Tàrrega

La junta local de l’Associació Contra el Càncer a Tàrrega va inaugurar ahir local al carrer Agoders gràcies a la cessió per part d’una família del municipi. El president, Pere Grau, el va definir com “el local de l’alegria” ja que l’objectiu és que es converteixi en un “punt de reunió dels socis i les persones afectades per aquesta malaltia”. Grau va recordar la important tasca de l’entitat “d’acompanyament i assistència a les persones que tenen càncer i als seus familiars, fet que contribueix a lluitar contra la solitud i la depressió”.