Els actors i actrius més ben pagats de 2023 segons 'Forbes'

La revista Forbes ha publicat la seua habitual llista dels intèrprets més ben pagats de 2023. El rànquing el tanca Denzel Washington, que l’any passat va estrenar cintes com 'The Equalizer 3', i va guanyar un total de 24 milions de dòlars. Més amunt hi ha actors com Ben Affleck (38 milions), Jason Statham (41 milions) i Leonardo DiCaprio (41 milions).

La primera dona de la llista és Jennifer Aniston amb 42 milions de dòlars, en part gràcies a pel·lícules com 'Criminales a la vista' a Netflix i els seus guanys com protagonista i productora de 'The Morning Show', per la qual cobra dos milions per episodi.

Més amunt hi ha, amb la mateixa quantitat de diners (43 milions de dòlars), Matt Damon i Ryan Gosling, aquest últim sobretot pel seu salari a 'Barbie', amb la qual ha aconseguit una nominació a l’Oscar. Damon, per la seua part, deu els seus beneficis a cintes com l’'Oppenheimer' de Christopher Nolan.

El podi està ocupat per Tom Cruise al tercer esglaó, amb ni més ni menys que 45 milions de dòlars. Un lloc més amunt hi ha Margot Robbie, amb uns guanys destacats de 59 milions dòlars. Però la protagonista de 'Barbie' es queda molt lluny del primer lloc.

Adam Sandler és l’actor més ben pagat de 2023 amb una xifra estratosfèrica de 73 milions de dòlars. L’intèrpret té un més que lucratiu contracte amb Netflix i, més enllà de les pel·lícules estrenades, té un xou amb el qual viatja per tots Estats Units i que li permet obtenir encara més guanys anuals.

Rànking complet:

Adam Sandler: 73 milions de dòlars (97 milions de dòlars bruts)

Margot Robbie: 59 milions de dòlars (78 milions de dòlars bruts)

Tom Cruise: 45 milions de dòlars (53 milions de dòlars bruts)

Ryan Gosling: 43 milions de dòlars (50 milions de dòlars bruts)

Matt Damon: 43 milions de dòlars (50 milions de dòlars bruts)

Jennifer Aniston: 42 milions de dòlars (56 milions de dòlars bruts)

Leonardo DiCaprio: 41 milions de dòlars (48 milions de dòlars bruts)

Jason Statham: 41 milions de dòlars (48 milions de dòlars bruts)

Ben Affleck: 38 milions de dòlars (45 milions de dòlars bruts)

Denzel Washington: 24 milions de dòlars (28 milions de dòlars bruts)