Per què es commemora el 8 de març el Dia de la Dona?

El 8 de març és una data especial que marca una fita en la lluita pels drets de les dones a tot el món. Aquest dia, conegut com el Dia Internacional de la Dona, és molt més que una celebració. És un recordatori de les lluites, els sacrificis i els èxits de les dones al llarg de la història.

Però, per què es commemora el 8 de març? La resposta a aquesta pregunta es remunta a l’any 1908, a Nova York, Estats Units. En aquella època, milers de dones treballadores tèxtils es van declarar en vaga per protestar per les terribles condicions laborals, els baixos salaris i les llargues jornades laborals. Exigien millors condicions laborals i el dret al vot.

Tanmateix, la seua lluita va ser brutalment reprimida. El 25 de març de 1908, més de 100 dones van morir en un incendi a la fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist, a causa de les pèssimes condicions de seguretat al lloc. Una tragèdia que va commocionar el món sencer i es va convertir en un punt d’inflexió en la lluita pels drets de les dones.

En honor a aquestes valentes dones i com un símbol de solidaritat i resistència, el 1910, durant la Segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, celebrada a Copenhaguen, es va proposar la creació d’un dia especial per commemorar la lluita de les dones per la igualtat de drets. Va ser així com es va establir el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona.

Des d’aleshores, el 8 de març s’ha convertit en una data emblemàtica per reivindicar els drets de les dones a tot el món. És un dia per reflexionar sobre les desigualtats de gènere, per reconèixer els èxits aconseguits i per renovar el compromís amb la lluita per la igualtat i la justícia per a totes les dones, a tot arreu.