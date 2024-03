Centenars de lleidatanes surten al carrer per reivindicar la igualtat de drets

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Centenars de dones van tornar a sortir ahir al carrer a Lleida per reivindicar els drets de les dones i reclamar una igualtat efectiva. Convocades per Marea Lila, la protesta va començar a la plaça Ricard Viñes sota el lema A igual feina, igual salari. Acompanyades pel grup de percussió dels Dimonis dels Trons, van recórrer el centre de la ciutat amb consignes en contra del patriarcat.

La protesta va culminar a la plaça Sant Joan, on l’assemblea feminista de l’institut Màrius Torres va llegir un manifest reivindicatiu que va denunciar la violència masclista estructural i va posar el focus en la dignificació de les feines de casa i del sector de les cures. En aquest sentit, van defensar una vaga de cures, de consum i laboral per visibilitzar les desigualtats que pateix la dona. En el discurs també van criticar la “vulneració de drets” que comporta la llei d’estrangeria i l’ocupació il·legal per part d’Israel a Palestina, sense oblidar la revolta pagesa, amb la qual van solidaritzar. La manifestació va posar el colofó a una jornada que va incloure tallers de pancartes a la plaça Ricard Viñes, una xarrada sobre tecnologia en femení de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, jocs coeducatius i una taula redona sobre Dones, emprenedoria i superació personal, entre moltes altres protestes. Davant de l’institut Josep Lladonosa, a Pardinyes, també van tenir lloc activitats de gènere i coeducació.