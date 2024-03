Troben caminant pel voral de l'AP-7 a Altafulla una dona desapareguda dos dies abans a França

Una dona de 55 anys desapareguda el 29 de febrer a Saint-Laurent-du-Pont, municipi francès situat al departament d'Isère, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, va ser localitzada divendres passat caminant desorientada pel voral de l'AP-7 a Altafulla (Tarragonès). Una patrulla dels Mossos va detectar la dona i es va aturar per auxiliar-la. Ella no va saber dir qui era ni d'on venia i només s'expressava en francès, per la qual cosa els agents van decidir dur-la a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona on va quedar ingressada per motius mèdics. La policia va descobrir posteriorment que a la roba que duia hi havia un codi QR, a partir del qual van poder aclarir la seva identitat amb la col·laboració de la Gendarmeria francesa.Les tasques d'investigació conjuntes entre els dos cossos policials van permetre esbrinar que el 29 de febrer s'havia emès una denúncia per desaparició a França per una dona que coincidia plenament amb la descripció física de la que s'havia localitzat a Altafulla

Els Mossos han explicat també que la família havia denunciat la desaparició després que la dona no tornés al centre sanitari on havia d'ingressar a Saint-Laurent-du-Pont.

El cap de la Unitat d'Investigació de Tarragona dels Mossos d'Esquadra, Marc Bayon, ha indicat en roda de premsa que el cos policial intenta "reconstruir" la manera com la dona va poder fer el recorregut sense cap mitjà econòmic. Es descarta ara com ara cap indici de criminalitat i es treballa amb la hipòtesi aportada per la Gendarmeria francesa que la dona va pujar en un autobús.