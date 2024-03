El 'Robinson de la Mitjana', l’exminer que va viure 14 anys autoaïllat enmig de la natura

El 15 de març de 1983 el diari SEGRE va publicar una història insòlita. Josep Miquel Bolló i Carles Gené ens descobrien al Robinson de la Mitjana. Aquells dies, màquines de tota mena s’obrien camí entre el caos. Feia més de quatre mesos que una gran riuada havia arrasat tot el que va trobar al seu pas. Una vintena de persones moririen arrossegades per la fúria de l’aigua. El paisatge després de la batalla era un mar de fang que ocultava els objectes més inversemblants.

Aquells dies estranys també va emergir dels llots una història sorprenent, increïble. Un home de 66 anys vivia a la Mitjana de Lleida, un immens bosc de ribera que ara està domesticat en forma de parc. Feia més de 14 anys que havia decidit aïllar-se del món i viure sol en una barraca feta amb canyes. “Per què he d’anar a viure a un carrer per on passen camions que fan soroll i hi ha porqueria per tot arreu si aquí sóc lliure i feliç?”, es preguntava.

El Robinson de la Mitjana no va voler explicar a ningú els motius que l’havien portat a prendre aquella opció de vida poc convencional. “Què té d’estrany? Cadascú viu on vol i jo no faig mal a ningú”, es defensava. El seu particular Divendres en aquella illa fluvial era un petit aparell de ràdio que la nit del 7 al 8 de novembre de 1982 el va alertar del perill imminent que corria. “Vaig marxar, és clar. No tinc gens de ganes de morir-me”.

Durant quatre dies va haver d’abandonar el seu refugi. En tornar-hi, el seu món havia desaparegut, però ni se li va passar pel cap de marxar. “Em vaig tornar a fer una casa.” Problema resolt. Tampoc no trobava tants animals com abans, “només unes serps estranyes de les quals no m’acabo de refiar”. Jaime, que així és deia aquest nàufrag voluntari, sentia llàstima de la gent que pensava que era un pobre home. “A mi em fan més pena els operaris que hi ha a la Mitjana des de la riuada. Tots treballem molt, però jo ho faig per mi, per viure bé. Ells ho fan per força, per un sou.”

Les comportes de la Mitjana de Lleida, en una imatge d’arxiu.Itmar Fabregat

Quan vaig repescar aquesta notícia de l’hemeroteca desconeixia què se n’havia fet d’aquest miner jubilat. Si era la reencarnació del bon salvatge de Rousseau o amagava una història fosca. Em pregunto si ara seria possible triar aquesta vida. El big brother té ulls de càmera de mòbil. El Robinson de la Mitjana seria assetjat sense pietat. La intimitat s’ha convertit en un bé escàs. Massa.

Desconeixia, en passat. Ara sé que, efectivament, hi havia una història fosca al darrere. Fosquíssima. Però no perquè aquest pobre home hagués fet res de dolent. Poc després de publicar l’article, va contactar amb mi algú que el va conèixer i em vaig quedar esgarrifada. Quan el Robinson de la Mitjana encara no exercia de nàufrag va ser salvatgement apallissat en un carrer de Lleida. Franco ja havia mort, però el franquisme no i un grup d’ultres que campava impunement el va identificar com a homosexual. Com havien de ser aquells temps perquè en sortir de l’hospital decidís fugir de la civilització i anar-se’n a viure en una barraca que ell mateix es va fer amb canyes de la vora del riu.