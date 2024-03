El Mercat Romà de Remolins tanca una altra edició d'èxit

La sisena edició del Mercat Romà dels carrers Cardenal Remolins i Democràcia de Lleida va tancar ahir amb un balanç molt positiu malgrat que la pluja va fer acte de presència diverses vegades al llarg del cap de setmana. La presidenta de l’associació de comerciants de Remolins i Democràcia, Pilar Agulló, va assenyalar que “l’edició d’aquest any ha estat un èxit i afortunadament la pluja ha respectat les tardes, que ha estat quan més afluència de públic hem tingut, però al matí també hem tingut gent, encara que no tanta i amb paraigua”. Agulló va assenyalar que aquesta ha estat la millor edició del Mercat tant a nivell de parades, amb més d’una quarantena, com pel centenar d’activitats celebrades al llarg del cap de setmana que va servir tant per amenitzar l’ambient com per donar a conèixer la història de la ciutat i el seu passat romà. Agulló també va agrair als alumnes de l’institut Gili i Gaya i de l’Episcopal, que hi van participar amb actuacions de teatre a l’aire lliure i estands.

“Cada any anem millorant i ens costa molt esforç i dedicació, però compensa només amb veure la de gent que ve, estem molt agraïts amb la ciutadania, que ha respost amb escreix”, va dir Agulló. El Mercat va acabar ahir a la tarda amb batucades, xarrades sobre la història de Lleida, actuacions teatrals d’època i desfilades de pentinats i vestits romans.L’edició d’aquest any ha estat marcada per l’anunci que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va fer en la seua inauguració que han demanat una ajuda de tres milions d’euros a l’Estat per poder recuperar i reobrir les termes romanes de Cardenal Remolins. “Tant de bo la ciutat rebi l’ajuda i les termes siguin una realitat i estiguin obertes de cara a l’any 2027”, va concloure Agulló.

L’edició d’aquest any està marcada per l’anunci de la Paeria que demanarà ajuda per recuperar les termes