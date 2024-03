Cues a la web de Renfe per una oferta de venda de bitllets bonificats

detail.info.publicated europa press

Renfe va vendre dilluns més de 4.250 bitllets de tren entre Galícia i Madrid a 25 euros, després de posar en marxa aquesta oferta ahir mateix. Milers d'usuaris van haver de fer cues virtuals per poder consultar horaris i comprar online bitllets per viatjar amb els trens de la companyia.

I és que durant tota la tarda d'ahir, la pàgina web de la companyia va tenir problemes per satisfer l'alta demanda de viatgers, de manera que es van registrar diversos errors i cues de mes de 15 minuts d'espera per, en alguns casos, finalment no permetre adquirir el bitllet. Durant el dia els errors es van anar corregint, tot i que són moltes les queixes dels usuaris a través de les xarxes socials.

Aquestes cues no només afectaven els trajectes amb ofertes, sinó a la web de Renfe en general. Aquest dimarts l'alta demanda continua i els usuaris encara s'han d'esperar diversos minuts en una cua virtual.