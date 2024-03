La maqueta de la Lluna d'Oró incorpora plaques 3D

La maqueta de la cara visible de la Lluna que s’exhibeix al Parc Agrobiotech de Lleida ha incorporat els sis llocs d’aterratge de les missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 i 17. Ho ha fet amb plaques en 3D, en col·laboració amb Smart School Lleida. La NASA va regalar aquesta maqueta al científic lleidatà Joan Oró (1923-2004), que va col·laborar amb l’agència espacial nord-americana des de l’any 1963. La seua participació, especialment en les conclusions de les sondes per determinar si hi havia vida o no a Mart, van ser fonamentals. La maqueta, d’1,8 metres de diàmetre, va ser creada el 1969 perquè els astronautes memoritzessin les característiques principals per poder localitzar els llocs d’aterratge a la superfície.