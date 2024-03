Mor i la seua esquela es fa viral a les xarxes

detail.info.publicated Redacció

Encara que una esquela és un text trist i solemne, escrit normalment pels familiars del difunt, hi persones que deixen redactada la seua pròpia esquela. És el cas de Manuel Brañas, que va morir la setmana passada. La seua necrològica, redactada per ell mateix amb un toc d’humor, es va publicar a ‘La Vanguardia’ i s’ha fet viral a les xarxes després de cridar l’atenció d’alguns lectors.

A La Vanguardia d’avui hi ha una de les millors esqueles de la història. Quina meravella. pic.twitter.com/FkI0yjbl3x — Àlex (@alexsnclmnt) March 9, 2024

L’esquela íntegra de Manuel Brañas González

“Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía. Conocido como ‘el Vanguay’, ‘el zorro de Sants’ o ‘el marqués’, me despido de todos vosotros: Tere -mi Ojitos de Platino-, Agus y Núria, Juan Manuel y Cristina, y mis nietas Laura, Raquel y Meritxell. ¡Ah! Y la Cuqui, mi perrita”, comença el text.

“Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente. Para finalizar, no quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza -que me perdone su majestad el colesterol-, pero ahora no deja de darme disgustos xDDD. Os dejo que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso para todos”, concluye.