Primer pas per vetar TikTok als Estats Units

La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres per una aclaparadora majoria bipartidista de 352 vots a favor per 65 en contra el projecte legislatiu que podria suposar la prohibició de l’aplicació de microvídeos TikTok al país, tret de desinversió de la seua matriu, l’empresa xinesa ByteDance.

El projecte de llei haurà de superar ara el mateix tràmit en el Senat dels Estats Units, abans que arribar al despatx del president, Joe Biden, qui ja ha expressat la seua disposició a firmar la llei si compta amb l’aprovació de les dos cambres.

El projecte sotmès a la votació de la Cambra de Representants dels EUA preveu prohibir, distribuir, mantenir o proporcionar serveis d’allotjament d’Internet per a una aplicació "controlada per un adversari estranger" (per exemple, TikTok).

Tanmateix, el text especifica que la prohibició no s’aplica a una sol·licitud coberta que executés una desinversió qualificada segons ho determini el president dels Estats Units.

Així mateix, el projecte de llei autoritza el Departament de Justícia a investigar violacions del projecte de llei i fer complir les seues disposicions, afegint que aquelles entitats que violin el projecte de llei estaran subjectes a sancions civils segons la quantitat d’usuaris.

Després de conèixer-se el resultat de la votació, fonts de TikTok han afirmat que "aquest procés es va dur a terme en secret, i el projecte de llei es va bloquejar per una raó: és una prohibició. Esperem que el Senat consideri els fets, escolti els seus electors i s’adoni de l’impacte en l’economia, en 7 milions de petites empreses i en els 170 milions de nord-americans que utilitzen el nostre servei".

Del seu costat, el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers de la Xina, Wang Wenbin, advertia aquest dimecres que "en els últims anys, encara que els Estats Units mai no han trobat proves que TikTok amenaci la seguretat nacional dels Estats Units, mai no ha deixat de reprimir-lo".

"Aquesta pràctica d’intimidació pertorba les activitats comercials normals de les empreses, danya la confiança dels inversors internacionals" i "soscava l’ordre econòmic i comercial internacional normal, el que eventualment resultarà contraproduent per als mateixos Estats Units", va afegir.

Del seu costat, el precandidat republicà a les eleccions dels Estats Units, l’expresident Donald Trump, assegurava aquesta setmana que prohibir TikTok donaria més poder a Meta, plataforma de la que va ser expulsat com a conseqüència dels disturbis del 6 de gener, afirmant que "Facebook és un enemic del poble".

En aquest sentit, si bé Trump reconeixia que TikTok podria suposar un risc per a la seguretat nacional d’Estats també es mostrat reticent a promoure una prohibició que podria fer que Facebook "dupliqui la seua mida".

L’actual opinió de Trump sobre aquest assumpte dista de la que la seua administració va defensar allà per 2020 quan va intentar retirar sense èxit la xarxa social del catàleg d’aplicacions mòbils i, posteriorment, va ordenar a l’empresa matriu de TikTok, ByteDance, vendre-la en un termini de 90 dies.