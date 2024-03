Rècord lleidatà de Rubik i marató

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Toti Moragas, de 23 anys, va batre el rècord Guinness de resoldre la quantitat més gran de cubs de Rubik durant la Zurich Marató Barcelona celebrada diumenge passat. Moragas va recórrer els 42,195 quilòmetres en un temps de 4 hores, 34 minuts i 1 segon i va completar un total de 556 cubs. El rècord anterior l’ostentava el japonès Kei Suga, que el 2022 va completar el recorregut, al seu país, resolent 420 cubs en un temps de 4 hores, 34 minuts i 23 segons. El lleidatà va tardar 22 segons menys que el nipó i va resoldre 136 cubs més; a una velocitat mitjana de trenta segons per trencaclosques.

Toti Moragas va explicar que “resolc cubs de Rubik des dels 16 anys, i vaig fer la meua primera marató ara fa un any. Quan la vaig acabar se’m va ocórrer que podria barrejar les dos coses. Llavors vaig buscar per internet si algú ho havia intentat, si aquest era el cas, quin era el rècord. Al veure el resultat, em vaig adonar que era assequible, així que em vaig proposar superar-lo”. La preparació va ser escassa, només l’havia completat una vegada l’any anterior, i fa uns mesos es va presentar a la competició de València, en la qual tenia pensat començar amb el repte, però no va poder al no disposar de prou cubs per batre el rècord. Al final va aconseguir un espònsor que li va proporcionar els necessaris per a aquest diumenge passat.Per poder completar el seu objectiu sense perdre temps, va haver d’organitzar una logística de 34 persones, entre amics, familiars i companys, 23 dels quals lleidatans, i cada cinc quilòmetres s’anaven alternant per parelles per facilitar-li els trencaclosques barrejats i recollir els completats per després comptar-los. Moragas, enginyer informàtic, es va mostrar molt agraït per l’ajuda que li van brindar, ja que sense ells i elles hagués estat impossible aconseguir-ho.