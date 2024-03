La cooperativa L'Olivera, 50 anys d'agricultura social

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges celebra aquest any mig segle d’història amb un calendari especial d’activitats que començarà aquest dissabte vinent amb L’Aplec dels 50 anys. Treballadors, socis, col·laboradors i famílies es reuniran al celler de Vallbona de les Monges per “celebrar la vida” d’aquesta cooperativa. L’acte festiu, que començarà a les deu del matí, comptarà amb un vermut musical, un dinar popular, la creació d’un mural col·lectiu amb Rustik Studio i un concert de la mà d’Ovidi4-Columna Jaume Botey. L’activitat té un preu de 15 euros (8 € per als menors de 12 anys).

L’Olivera també elaborarà un vi especial de raïm macabeu que es presentarà dijous vinent 16 de maig al Vinseum de Vilafranca del Penedès. D’aquesta edició limitada només hi haurà 1.050 ampolles. L’etiqueta d’aquest caldo és obra del reconegut dissenyador barceloní Claret Serrahima i la seua filla, Ariadna Serrahima. El programa per commemorar els 50 anys d’aquesta cooperativa també inclourà una gran festa el dia 18 de maig amb visites especials, jocs infantils, tast de vins, música; una verema especial a la Masia Can Calopa de Barcelona per conèixer de prop el treball que es fa a la finca amb varietats autòctones (21 de setembre) i la presentació d’un llibre que recopila una cinquantena de veus de persones que han participat en aquest projecte des dels seus inicis. Aquest últim acte tindrà lloc el 7 de novembre a l’espai Dipòsit del Rei Martí, al costat de la Torre de Bellesguard, a Barcelona. Creada el 1974, L’Olivera és una cooperativa que elabora vins i olis ecològics i que incorpora persones vulnerables a tot el procés.